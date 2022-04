La Casa de Cultura de Girona acull avui (12.00) la presentació del catàleg de l’exposició Incerta via, una cocreació dels artistes Pep Aymerich, Jordi Esteban, Jordi Isern, Jordi Martoranno, Maria Mercader, Oriol Texidor i Torrent Pagès. Fruit de les trobades regulars entre un grup de persones vinculades a les arts visuals, que durant més de dotze anys es reunien per compartir idees, experiències i intuïcions sobre la recerca d’allò espiritual en l’art, va sorgir la necessitat de crear conjuntament i en va resultar la instal·lació Incerta Via, que es va poder veure a la Casa de Cultura l’any passat. Amb la voluntat de compartir, no només el resultat plàstic de la seva recerca, sinó també els processos de diàleg que els hi van dur, paral·lelament a l’exposició es van fer unes àgores sobre art i espiritualitat.

El resultat d’aquest treball, com ara els articles dels participants de les àgores i imatges de la instal·lació són alguns dels continguts del catàleg.