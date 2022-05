La pel·lícula «Alcarràs» ha tingut un debut fulgurant: ha estat l’estrena més vista del cap de setmana a les sales de cinema d’Espanya, amb més de 10.000 espectadors, segons ComscoreMoviesSpain. Ahir, la seva directora, Carla Simón, va ser a Girona per a presentar el film al cinema Truffaut i participar en un col·loqui amb els espectadors.

A més d’aquestes xifres del cap de setmana, «Alcarràs» va ser divendres la pel·lícula més vista a Catalunya i la tercera a Espanya, sent la primera en mitjana per còpia, només per darrere de dues grans produccions internacionals com «El hombre del norte» que repeteix com a número 1 set dies després de la seva estrena, i de «Animales fantásticos», que es va llançar el 8 d’abril.

El box office assolit per la directora Carla Simón, i que ha comunicat el mesurador d’audiències ComScore, cobra més rellevància si es té en compte que el llargmetratge només es projecta en 169 sales de cinema de les més de 3.400 que operen a Espanya.

Les xifres rècord no acaben aquí: en tot just 24 hores va igualar l’audiència que Simón va aconseguir amb «Estiu 1993» durant el cap de setmana del seu llançament en 2017.

Ahir, Simón va ser al Truffaut, que havia programat dues sessions especials amb la seva intervenció. L’expectació era tan elevada que totes dues sessions van omplir l’aforament i feia setmanes que per a la de la nit no quedaven entrades.

La directora va assenyalar, a preguntes del públic després de la projecció, que evita rodar pel·lícules lacrimògenes malgrat que per l’argument podrien ser-ho, ja que no suporta veure films o sèries en què es nota la voluntat de fer plorar l’espectador. A més, va explicar la seva presència a Girona en l’estrena perquè va ser criada a Les Planes d’Hostoles i «em sento molt gironina».

A la presentació, a més de la guionista i directora, Carla Simón, hi van participar l’actriu Berta Pipó, el compositor Gerard Pipó i els productors Tono Folguera i Ariadna Dot.