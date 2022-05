Els Pets han omplert aquest dissabte les escales de la catedral de Girona en l'estrena del seu nou disc '1963'. Els de Constantí han repassat les dotze cançons del nou àlbum que han combinat amb clàssics de sempre com 'S'ha acabat', 'Bon dia' o 'Una estona de cel', que han fet aixecar els 842 espectadors que no s'han volgut perdre un dels concerts que ha aixecat més expectació del festival Strenes que s'està fent aquests dies entre Girona. Tot plegat amb la incertesa de la pluja que ha començat a caure a mitja tarda a la ciutat i que ha mantingut en suspens la celebració del concert. Finalment, però, Els Pets han sortit a l'escenari i han fet vibrar un públic entregat que no ha deixat de cantar les cançons de la banda.

El concert ha començat amb la incertesa de la pluja però amb moltes ganes per part d'un públic entregat i que el cantant Lluís Gavaldà no ha dubtat a interpel·lar ja des de 'Descafeïnat', la primera cançó que ha sonat. L'han seguit 'No t'escolto' i 'Jordi Puig'. El primer dels grans èxits de la banda de Constantí ha estat 'Aquest cony de temps' que ha fet aixecar els espectadors que han omplert les escales de la catedral. A partir d'aquell moment s'han enllaçat cançons del nou disc amb les típiques d'altres àlbums que han fet aixecar un públic que fins a última hora ha estat pendent del cel. I és que la pluja que ha caigut al llarg del dia a Girona ha fet témer amb la suspensió del concert.

'Tantes coses a fer', 'S'ha acabat', el single 'Ulls com piscines', 'Hospital del mar' i 'Bon dia' han servit per tancar el concert abans de l'inci dels bisos que han fet que el públic es posés dret fins el final. 'No vull que t'agradi aquesta cançó', 'Jo vull ser rei', 'Una estona de cel' i 'Bona nit' per tancar un concert que ha estat un dels que més expectació han aixecat del Festiva Strenes de Girona.

La formació ha acabat ovacionada pels prop de 850 espectadors que no s'han volgut perdre el concert i que feia dies que havien esgotat les entrades. Una ovació que s'ha allargat després del 'Bona nit' que ha fet agrair constantment a Gavaldà l'actitud dels assistents.

Últim cap de setmana d'Strenes a Girona

El d'Els Pets ha estat el penúltim concert que s'ha fet a Girona en aquesta edició del Festival Strenes, que ara es trasllada a Barcelona. Dorian va ser l'encarregat d'animar les escales de la catedral divendres, aquest dissabte ho han fet Els Pets i diumenge serà el torn de Suu, en el que serà el darrer espectacle de l'Strenes a Girona.

A partir del mes de maig, el festival es traslladarà a Barcelona amb les actuacions de Doctor Prats, Tribade i Magalí Sare. El certamen musical tancarà la desena edició el 21 de maig.