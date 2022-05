Sota un cel estrellat i davant d’unes escales de la Catedral plenes a vessar, Dorian va presentar divendres al vespre al Festival Strenes el seu nou treball Ritual. Girona va ser la primera aturada a Catalunya de la seva gira de presentació.

La banda barcelonina es va mostrar molt contenta de poder actuar a l’Strenes, festival on feia «molt de temps» que tenien ganes de tocar. I aquestes ganes es van notar a l’escenari. Dorian ho va donar tot durant una hora i mitja de concert, on van presentar alguns dels temes del nou disc, però on no van fallar alguns dels seus temes més emblemàtics.

El concert va arrencar amb Noches Blancas, un tema ballable que va servir per atrapar el públic des de l’inici. Marc Gili, cantant del grup, animava el públic a cantar amb ells i els assistents responien; fins i tot es van atrevir amb alguna de les cançons del nou àlbum, malgrat fer tan sols una setmana que havia vist la llum.

Gili va aprofitar per convidar a explorar el nou treball, un disc, va assegurar, «va en contra del que demanen les discogràfiques», que busquen «senzills de forma habitual». Ritual és un treball «cuit a foc lent» i pensat per escoltar i reflexionar.

Passat l’equador del concert, van presentar Dual, un tema sobre la bisexualitat en què Lisandro Montés, guitarra i percussionista, va cantar a duet amb Gili. La cançó, amb un so molt electrònic i ballable, va fer aixecar un públic que ja no va tornar a seure, ja que la van seguir Vicios y defectos i Paraísos Artificiales. La primera part del concert es va tancar amb A qualquier otra parte, el seu tema més conegut

Encara hi va haver temps pels bisos, on van presentar Techos de Cristal, un tema dedicat a la lluita feminista, i més hits ballables amb el so indie-pop electrònic de Dorian. Amb les escales de la catedral totalment entregades, van tancar el concert amb Tormenta de Arena i una gran ovació del públic gironí.