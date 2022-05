Abril Gabriele continua descobrint-se com una de les artistes amb més talent dins l'escena soul i gospel de les comarques gironines. Un any després de donar a conèixer el seu projecte en solitari, amb el llançament dels senzills Hold On, Lost Forever i Steven Spielberg, la cantant gironina nascuda a Buenos Aires ha volgut celebrar l'arribada de la primavera amb la publicació de Water & Fire.

Amb una delicada i rítmica aposta pel soul més ballable i experimental a la vegada, la lletra d'aquest nou tema esdevé, en la seva lletra, un monòleg introspectiu amb el qual la cantant es posa davant d’un mirall per desxifrar qui és i de què està feta (“I'm made of dreams, I'm made of reality, I'm water and I’m fire, I’m calm and I'm desire” canta en la seva tonada principal). Aquesta és la quarta cançó de Gabriele composta i editada a Londres, ciutat en la qual va passar tres anys estudiant composició. Les veus de la producció van ser gravades a Girona i la producció (Linda Buratto) i mescla (Jamie Jones) a la capital del Regne Unit. El videoclip de Water & Fire, una producció de Flowtime Studio, ha comptat amb la direcció de Kevin Gallego i ha estat editat per Yago Vilaseca. Abril Gabriele, la cantant gironina que trepitja fort a ritme de soul i rock