Alcarràs ha tancat el cap de setmana com l’estrena més vista a Catalunya i la segona a tot l’Estat, l’arrencada més bona d’un film en català des de fa anys. La pel·lícula de Carla Simón, que en tres dies ha aconseguit 56.000 espectadors i 404.000 euros de recaptació, serà un dels grans atractius de la Festa del Cinema, la cita amb entrades a preu reduït que torna avui i fins dijous a les sales després de dos anys.

La pel·lícula de Carla Simón acaba el cap de setmana de la seva estrena com el segon film amb més recaptació, només per El hombre del norte, que té el doble de còpies als cinemes. En total, la cinta s’ha projectat en 169 pantalles a l’Estat, consolidant-se amb la millor mitjana per còpia.

Segons la distribuïdora Avalon, la producció catalana s’ha situat com la més vista en un centenar de cinemes. En el cas de Girona, per exemple, la guanyadora de l’Os d’Or a la Berlinale ha fet que el Truffaut registrés el cap de setmana amb més espectadors en els seus 22 anys d’història.

La pel·lícula ha arribat a la cartellera en català, també en versió original amb subtítols en castellà i doblada, i «ha anat molt bé en general, però molt més bé en català que les altres dues opcions», explica Josep Maria Pallàs, dels cinemes Albèniz.

En declaracions a l’ACN, el productor Tono Folguera ha constatat que estan «molt contents» però no sorpresos per l’acollida, ja que auguraven que l’estrena seria un «èxit». «És una pel·lícula en català que transcendeix les nostres fronteres i acosta la llengua i la cultura més enllà de Catalunya, això fa que sigui una doble satisfacció», diu Folguera sobre el film, que també és la pel·lícula més vista en llocs com Galícia, Salamanca, León o Valladolid.

De cara al cap de setmana vinent, s’incrementarà el nombre de sales on s’exhibirà.

La Festa del Cinema

Alcarràs és sens dubte un dels principals al·licients de la Festa del Cinema, que arrenca avui a tot l’Estat. Entre les sales que hi participen hi ha els cinemes Albèniz; els Ocine de Girona, Blanes i Platja d’Aro; els Cat Cinemes de Figueres, els Cines Olot i els Odeón de Salt.

Amb entrades a 3,5 euros, la cita dedicada a potenciar l’assistència a les sales torna després de dos anys sense poder-se celebrar. El darrer, el 2019, va registrar uns quatre milions d’espectadors: 1,82 milions en l’edició del maig i 2,2 a l’octubre.

Aquesta nova edició arriba en condicions molt diferents, en un moment complicat pels exhibidors, amb una caiguda mitjana d’assistència a les sales del 47,3% entre gener i març respecte a la mitjana del mateix període entre 2015 i 2019, segons les dades de Comscore Movies Spain.

Durant aquests tres dies, els espectadors podran gaudir de tots els films de la cartellera dels cinemes adherits amb un preu especial, prèvia acreditació al web fiestadelcine.com, excepte els menors de catorze anys i majors de seixanta, que no necessiten registrar-se.

A més, ahir va començar la venda anticipada d’entrades per internet i avui ja es poden adquirir a la taquilla.