Reivindicació d’origen

La cantant gironina Paula Grande publica avui D.O.’s (denominación de orígenes), un disc nascut de la voluntat de parlar de les «denominacions d’origen, etiquetes i condicions vitals que ens fan ser d’una manera i no d’una altra» i d’on s’arriba sense un estatus social, econòmic o cultural.

En aquest nou treball, publicat per la discogràfica U98, Grande hi reivindica els seus orígens familiars «i els d’un percentatge elevat de la població, a la qual li és difícil tirar endavant els seus projectes artístics i creatius» també des del punt de vista musical, perquè per primera vegada fa servir el cuatro, un instrument de la música tradicional veneçolana que tocava el seu pare.

«Fins ara jo sempre havia escrit cançons tal com raja, inspirada amb el que m’estava passant, i aquest és el meu primer projecte amb un treball de recerca al darrere, amb un procés creatiu que no havia fet abans per acostar-me a les denominacions d’origen», explica Paula Grande, que ha estat en contacte amb el músic Daura Mangara o l’escriptora i activista Brigitte Vasallo, «persones que jo veia que tenia denominacions d’origen similars a la meva, amb una història de vida amb precarietat, sense un estatus i social econòmic, sense capital cultural».

«El punt inicial era escriure què passa amb els discursos als escenaris, quin tipus de gent pot acabar professionalitzant-se en la música i perquè, i una cosa va a portar a l’altra, que al final és explicar-te a tu mateix», resumeix l’artista, tot i que insisteix que D.O.’s no només busca explicar la seva vida, sinó la de molta altra gent.

Per primer cop, el «cuatro»

Respecte al so, seguint marca de la casa, D.O.’s és un disc de fusió que uneix la música llatina, el pop o el hip-hop. «És una barreja que no sabria fer d’altra manera, perquè soc jo», continua.

Per primera vegada hi fa servir el cuatro, un guitarró de quatre cordes que originalment s’usava en la música tradicional de Veneçuela i que avui dia es fa servir també en el pop. «A casa el meu pare el tocava i jo li tenia una mena d’amor-odi, però ara el reivindico molt i tenia clar que el volia introduir per primera vegada en un disc. M’he posat a estudiar-lo seriosament, me n’he comprat un... m’hi enfronto amb nervis i amb respecte màxim».

D.O.’s és un dels projectes fruit del Programa d’Acompanyament Artístic de La Marfà - Centre de Creació Musical de Girona. S’ha enregistrat a l'estudi Olivera de Banyoles, amb Vic Moliner i Pau Brugada a la producció.

«La idea del disc ha sigut fer de l’austeritat i de la senzillesa, una reivindicació i en el directe serà igual», explica la cantant, que el defensarà als concerts en un format de trio amb Moliner i Andreu Moreno.

La presentació oficial serà el 29 de maig a l’Ateneu de Celrà.