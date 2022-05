Sergio Dalma, Rosario Flores i Stay Homas encapçalen el cartell de la segona edició del festival solidari Vallviva de la Vall d’en Bas. La programació del certamen, que se celebrarà del 14 al 16 de juliol es donarà a conèixer del tot en els propers dies, però l’organització ja ha avançat que també hi actuaran artistes garrotxins com ara Toni Beiro, Grabu o Agnès Algueró. La cita tornarà a la finca Les Brides, on l’any passat va congregar 1.901 assistents i va exhaurir les entrades disponibles per veure artistes com Manel, Judit Neddermann, Maria Arnal i Marcel Bagés o Koko-Jean & The Tonics.

En aquesta segona edició, Vallviva fa un pas més, creixent dels dos als tres dies i ampliant l’aforament respecte l’any passat, ja que la finca té capacitat per acollir fins a 1.500 assistents per dia. «Tenim capacitat per créixer més, però ho volem fer d’una forma sostinguda i sense massificacions», explica el president de la Fundació Vallviva i director del Festival, l’empresari Eudald Morera. I és que el festival va néixer l’any passat per iniciativa seva, després que li diagnostiquessin un càncer. «El festival em dona vida, m’ajuda a mi i crec que també a la gent que hi ve», diu el responsable de l’empresa Royalverd, que assenyala que «viure vol dir compartir i tenir relacions i amics, que és el fonament del festival». Morera vol que els assistents «passin el dia» a la zona, i per això ha plantejat un festival amb les actuacions de sis artistes per dia des del vespre i fins la matinada, i actes repartits en tres escenaris diferents: l’escenari Vallviva, visible des de tot el recinte; l’escenari Cabanya, un espai íntim ubicat a un bosc i l’escenari Aigua, on hi haurà espectacles de màgia, circ i música de DJ. A més de música, Vallviva també aposta per la gastronomia local, amb el restaurant estrellat Les Cols d’Olot oferint servei cada dia a unes 300 persona i un espai per a productes de proximitat de la Garrotxa. Per al càncer i l’ELA Els beneficis que s’obtinguin del festival aniran íntegrament destinats a tres fundacions que treballen pels malalts de càncer i d’esclerosi lateral amiotròfica. Després de recaptar més de 20.000 euros per a la planta d’Oncologia Infantil de l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, el festival amplia objectius enguany i impulsarà els projectes de la Fundació Albert Bosch, vinculat al servei d’Oncologia de Vall d’Hebron; el projecte de Juan Carlos Unzué relacionat amb la investigació de l’ELA i i la Fundació Oncolliga Girona. Les entrades es posaran a la venta a mitjans de maig i tindran un preu d’entre 50 i 175 euros.