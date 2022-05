El 31è Cornamusam tornarà a Olot del 25 al 29 de maig amb cinc concerts amb el sac de gemecs com a element principal: d’un homenage a Paddy Moloney que repassa el repertori més emblemàtic de The Chieftains als banyolins Germà Negre acompanyats pel sac de gemecs de Pol Valverde, passant per les improvisacions de Manu Sabaté i Carles Marigó sobre una cornamusa i el cap de cartell, el gaiter Carlos Núnez.

El festival recupera aquest any l’activitat participativa i al carrer, amb accions com la pintada del cartell de l’edició d’enguany aquest dissabte al matí. Els imprescindibles del Cornamusam, la tocada d’inici a càrrec de Marta Coll seguida del Ball de la Cabreta amb RSK! a la plaça del Rector Ferrer divendres al vespre, es realitzaran amb tota normalitat i sense restriccions. A més, s’acabaran de recuperar al 100% la resta d’activitats de carrer com la cercavila de la Cabreta pels carrers d’Olot i Posi-me’n 3 quartans! amb Tocats del grall i Jo&Anna. La cita organitzada per El Til·ler també inclourà conferències, tallers, una audició al parc nou i una fira de lutiers i artesania.