El cineasta Jordi Torrent (Sant Hilari Sacalm, 1955) roda a Nova York la seva propera pel·lícula, Third week, una coproducció entre Espanya i els Estats Units, a través de les productores Toned Media i Duende Pictures.

El film narra la història d’Alvin (Aaron Poon), un jove afroamericà que intenta refer la seva vida en un humil barri de Nova York, després de sortir de la presó. Alvin, que no manté una bona relació amb la seva mare i conviu amb la seva àvia en un pis petit, vol tirar endavant evitant les males companyies d’abans.

El director qualifica la seva pel·lícula de «drama social íntim sobre la dificultat de trobar segones oportunitats a les nostres vides».

L’equip espanyol de la pel·lícula es completa amb els actors Edu Díaz i Ignacio García Bustelo, i amb Oriol Bonals, com a cap de so, i Eduard Altaba, encarregat de la banda sonora.

El film es roda íntegrament amb una càmera Red Digital Cinema DSMC2 Brain, amb un sensor monocrom, que captura les imatges en blanc i negre.

Anteriorment, Torrent ha dirigit, entre altres treballs, les pel·lícules de ficció El este de la brújula (2005) y La redención de los peces (2013).