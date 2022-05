La companyia de dansa CobosMika i el compositor Santiso presenten aquest divendres al Teatre Municipal de Palafrugell l’espectacle Inanna. Una vintena de ballarins catalans, francesos i suïssos proposen un viatge des de la llum cap a la foscor per parlar de com les pors i les ombres també formen part de la nostra vida. La peça de dansa s’inspira en el mite del descens a l’inframon d’Inanna, la deessa sumèria de la líbido i la guerra.

Amb direcció i coreografia de Peter Mika, la companyia palamosina combina a Inanna la dansa amb la improvisació i elements de les arts marcials i el teatre físic sota el ritme de la música de Santiso.

El music i compositor, resident des de fa anys a l’Empordà, ha creat divuit composicions instrumentals que han quedat recollides en un àlbum que també porta per títol Inanna.

Coquetejant amb diversos estils, les creacions musicals busquen abordar els dos grans conceptes antagònics de la peça: la llum, transmetent alegria i positivitat, i la foscor, per acostar-se a l’horror, el misteri, la intriga o el suspens.

Durant la vetllada a Palafrugell també s’estrenarà la peça The square, de la Seeds company, el projecte educatiu de CobosMika dirigit a joves ballarins d’arreu del món per formar-se com a intèrprets.