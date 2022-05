«Com més honest ets, menys receptes màgiques trobes per fer música»

Cinc anys després del llançament d’Ara i res, Mishima acaba de publicar el seu novè disc d’estudi, L’aigua clara, un treball ple de cançons que no busquen respostes, sinó que inclouen la pregunta que les va fer néixer, segons el cantant David Carabén. L’Auditori de Girona n’acull demà al vespre la presentació oficial.

Han passat cinc anys des d’Ara i res, el seu darrer disc. Per què han trigat tant?

Ens va anar molt bé la gira, ens va atrapar el vintè aniversari del grup... teníem moltes propostes de concerts i no trobàvem mai el moment de tancar-me per treure el nou disc. Just quan ho faig, va venir el confinament, que em va anar bé per compondre, però vam deixar de tenir pressa per treure àlbum, perquè el futur era ple d’incerteses i no sabíem si podríem recuperar la inversió a base de directes.

I ara, podran? Com s’ha finançat el disc amb la irregularitat dels directes?

Tradicionalment fem el concert de Nadal a l’Apolo i la recaptació ens serveix per gravar un disc. Aquesta vegada, teníem dos Apolos venuts que ens servien per finançar l’àlbum, però va venir l’òmicron, vam haver de tornar moltes entrades i només va servir per cobrir despeses. No vam poder estalviar res i ens hem endeutat com uns animals per treure’l, per això creuem els dits perquè no passi res i puguem fer concerts.

L’aigua clara és un disc molt diferent d’Ara i res? L’ha concebut diferent?

No del tot, hem anat a gravar al mateix estudi a França, però com que ja el coneixem, cada cop li sabem treure més suc. D’altra banda, crec que he millorat com a compositor, hem millorat com a banda pel que fa als arranjaments i, a més, hem introduït instruments nous, com algun sintetitzador o el ney, una flauta turca...

En alguna ocasió ha afirmat que ha buscat l’atemporalitat de les cançons, que apel·lin a qui l’escolta tant temps com sigui possible. No és molt ambiciós?

Més que buscar-ho, és una barreja de buscar-ho i que t’ho trobes. En vas aprenent perquè no hi ha escola, escoltant músics que t’agraden a tu i trobant la teva manera de dir les coses. Els artistes que m’agraden són gent que fa cançons que t’acompanyen al cap de molts anys, que no estan preocupats per fer el hit de la temporada, i per això crec que he acabat component més en aquesta lliga que no en la de l’èxit immediat, que l’admiro i que és tan exigent i competitiva com la meva.

En quin sentit?

No crec que compondre cançons amb mirada llarga sigui més o menys difícil que fer les de mirada curta. Per les cançons immediates, que són èxits de la pista de ball, s’ha de ser igual de sofisticat, subtil i artista.

A El gran lladre, la cançó que posa títol al disc, diu «... una altra cançó d’amor d’algú que mai n’ha sabut treure l’aigua clara». La música serveix per treure l’aigua clara de res o per presentar més preguntes?

Intentes ser honest amb el que fas, bolcar en les cançons les inquietuds que tens en el dia a dia i al final, com més honest ets, menys receptes màgiques trobes per fer música, perquè hi aboques els teus dubtes. Per mi, cada cançó és un misteri a resoldre, i com més costa, més m’atrau i més bona és. Les cançons que són proclames o meres descripcions, per molt que m’encantin, no són les primeres que componc. Les que em surten són més aviat són les que inclouen la pregunta que m’ha fet compondre-les.

Dues de les cançons del disc tenen nom propi. Per què dedica un tema a l’actriu porno Mia Khalifa?

És una noia d’origen libanès de minoria catòlica que va migrar als Estats Units amb la seva família i que durant tres mesos es va dedicar al porno i ho va deixar, però anys després encara és com una Messi del porno. El que em va atreure d’ella va ser una entrevista en què es carregava molts prejudicis, perquè no es pintava com una víctima de res, notes que controla i que no se’n penedeix tot i haver patit amenaces d’Al Qaeda i pressions familiars. Com a actriu porno és una metàfora de la sexualitat actual, d’aquestes companyes sexuals que no coneixeràs mai ni et jutjaran, però també parla de la feminitat, d’una dona que decideix per ella mateixa.

I Lee Sedol? Era un jugador professional de go, oi?

Sí, també és una metàfora d’una altra lluita de la nostra època. És un ídol a l’Orient, un campió del joc de taula d’estratègia xinès que es va retirar en ser vençut per la intel·ligència artificial. Va perdre estrepitosament quatre partides, però en va guanyar una, amb un moviment que podria ser el cant de cigne de la humanitat, l’ultima vegada que l’home derrota la màquina. És una metàfora de l’estadi en què estem els humans, deixant-nos guiar pels algoritmes i la política del desig que preveuen les màquines. Quan les màquines ens superen, la humanitat ha de redefinir-se.

I d’aquests referents a Joan Vinyoli, perquè tanca el disc amb un poema seu, Ens creiem únics.

Vinyoli és el poeta que més he llegit i he musicat uns quants poemes seus, molts no els he publicat però els he anat tocant en concerts en formats reduïts i acústics. Vaig pensar que Ens creiem únics era una molt bona opció per cloure el disc. El va escriure als 64 anys, amb un cert desencant de la vida i una mirada distanciada del frenesí i l’ambició dels seus primers poemes, de quan ets jove i creus que podràs tocar el cel, i crec que això anava bé per acabar l’àlbum.