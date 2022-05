Sola de Carlota Gurt; Junil a les terres dels bàrbars de Joan-Lluís Lluís i Terres mortes de Núria Bendicho són les tres novel·les finalistes del premi El Setè Cel de Salt. El guardó, dotat amb 3.000 euros, es lliurarà a la tardor.

Les tres finalistes han sortit escollides entre les vuit més votades per les biblioteques públiques catalanes per un jurat format per Vicenç Villatoro (president), Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Rossich i Mita Casacuberta, així com per l’alcalde Sant, Jordi Viñas i la regidora de Cultura, Núria Heras.

El guanyador de l’edició del 2021 va ser l’escriptor begurenc Miquel Martín per la novel·la La drecera.