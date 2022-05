«L’oreneta», un dels darrers grans èxits internacionals del teatre català, a Salt

Es va estrenar el 2017 a Londres i des de llavors s’ha vist en una quinzena de països, però fins aquest any, un dels darrers grans èxits internacionals del teatre català no s’havia representat mai a Catalunya. L’oreneta, el potent text del dramaturg Guillem Clua que actrius com Carmen Maura han interpretat en escenaris de París i Madrid, arrenca aquest vespre (20h) al Teatre de Salt una gira pel país. Tres mesos després d’estrenar-se, per fi, a Barcelona amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduf com a protagonistes, ha exhaurit les entrades a Salt.

L’autor de títols d’èxit com Smiley -de la qual Netflix està preparant una sèrie- o la premiada Justícia es va inspirar en un atemptat islamista i homòfob que va causar la mort a cinquanta persones en un bar gai de Miami el 2016 per aquesta peça teatral, que té a Josep Maria Mestres a la direcció. «Aquell atac i les històries que en vaig anar coneixent em va afectar profundament i em vaig posar a escriure. Va ser escriptura de necessitat, L’oreneta és un d’aquells textos que neixen de molt endins, perquè necessites treure-ho tot», assegura l’autor. Clua assegura, a més, que, sis anys després d’aquell atac, la situació del col·lectiu LGTBI ha anat a pitjor. «Hi ha una contraofensiva conservadora global, i aquí també. Semblava que veníem d’una època en què algunes lleis començaven a reconèixer drets i estem retrocedint en molts sentits: a nivell polític, atacs al carrer...», diu. Acceptar la diferència El text parteix de la relació entre una professora de cant i un home més jove que hi recorre perquè l’ajudi a interpretar una cançó al funeral de la seva mare per abordar qüestions com l’absència o el dolor de perdre algú estima. I és que ben aviat es descobreix que el tema escollit, la cançó L’oreneta, té un significat especial pels dos personatges, que aniran desgranant detalls del seu passat, marcat per un atemptat terrorista que va patir la ciutat l’any anterior. «L’atemptat acaba sent l’excusa argumental per acostar-se a l’acceptació intrafamiliar de la diferència. El que toca l’espectador és la relació entre mare i fill, el dolor de perdre algú i que quedin deutes per saldar», assenyala Clua, que assegura que l’espectacle acaba sent un «festival emocional». «És una d’aquelles obres en què la gent plora i riu alhora, perquè és un viatge feixuc però lluminós, amb una catarsi molt bonica», diu l’autor, que a més de la sèrie d’Smiley té pendent d’estrena tres pel·lícules aquest any: el trasllat a la gran pantalla de l’obra teatral La pell en flames, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la Los renglones torcidos de Dios i el film de terror La niña de la comunión.