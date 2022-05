Quim Bigas, Sofia Asencio, Jordi Mitjà o Anna Dot són alguns dels artistes que participaran en la tercera edició del cicle Si no vols pols no vinguis a l’era que organitza el col·lectiu Nyamnyam al seu mas de Mieres. Des del 2020, els Nyamnyam, Ariadna Rodriguez i Iñaki Álvarez, conviden artistes a realitzar una residència de creació a l’espai Nyamnyam, la seva base d’operacions a Mieres, amb l’objectiu que hi desenvolupin propostes vinculades al context on es faran i que les presentin en el marc d’aquest cicle.

Ho fan en jornades pensades per passar tot el dia al mas garrotxí i poder interactuar amb els artistes a les hores del vermut i de dinar, amb la col·laboració d’equipaments culturals i espais com l’Antic Teatre o el Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona. En total, aquest any la programació de Si no vols pols no vinguis a l’era inclourà la participació de més d’una vintena d’artistes de diferents disciplines repartits en quatre jornades entre el maig i l’agost, la primera de les quals és avui. La jornada d’avui començarà amb Morir guai del co·lectiu Du-da, una reflexió entorn dels discursos sobre la mort, la malaltia i l’envelliment a partir d’eines com els llibres de bruixes o les cuines de les àvies. A la tarda, el coreògraf Quim Bigas farà una presentació ballada de la publicació DV, que gira entorn dels arxius del Mercat de les Flors i La Porta, i després els artistes Jesús Asenjo i Andreu Cunill presentaran Música errònia acompanyats d’instruments estranys. Durant tota la jornada també es podrà veure la instal·lació audiovisual Agrilogística de Gerard Ortín, un viatge sensorial que explora el futur de la producció d’aliments. Fins a l’agost Les següents jornades del cicle seran l’11 de juny, el 16 de juliol i el 26 d’agost, amb activitats com ara una versió reduïda de l’exposició Cap a les déus del Bòlit de Girona, una intervenció de Laia Estruch entorn de les cançons olotines de taverna o Sessió Chroma, de Noela Covelo Velasco i Claudia del Barrio, una reflexió que enllaça nous mitjans com TikTok amb l’herència folklòrica.