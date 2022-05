Roger Berruezo, la cara gironina al capdavant del musical «Company»

L’actor Roger Berruezo (Maçanet de la Selva, 1985) té un paper complicat: no només és el protagonista de Company, l’aclamat musical d’Stephen Sondheim que acaba d’aterrar a Barcelona, sinó que, a més, ho fa substituint Antonio Banderas, al capdavant de l’espectacle durant dues temporades a Màlaga com a protagonista i director. La producció s’ha estrenat aquesta setmana al Teatre Apolo, on es veurà fins al 12 de juny, amb Berruezo prenent el relleu de Banderas en el paper de Bobby, el líder d’un grup d’amics que té por al compromís i pateix una crisi existencial condicionada pel seu entorn.

«És molta responsabilitat, però ell m’ho ha posat molt fàcil, perquè des d’un principi ha sigut un més de la companyia. Això fa que a vegades se t’oblidi qui és, perquè el tracte és tan familiar!», assegura l’actor gironí, que a Màlaga feia el paper d’en Paul, un dels amics del protagonista.

A més, però, era el cover d’Antonio Banderas, és a dir, l’actor designat per substituir-lo en cas que no pogués sortir a escena, però això no va arribar a passar mai. «Jo tenia el paper preparat i assajat, però va fer totes les funcions. Sabia que la gent el volia veure a ell, està clar». Només va deixar d’actuar dues setmanes: pel rodatge de la nova entrega d’Indiana Jones i quan van aparèixer casos de covid a l’elenc, però en cap dels dos casos hi va haver funcions.

Ara Berruezo recull el guant en el seu retorn als escenaris catalans, on ha participat en produccions com Mar i cel o Cop de Rock: «per a la resta dels actors són unes funcions més en un teatre diferent, a mi em fa més de vertigen».

«És complicat perquè Banderas té una manera de fer molt marcada i ha fet més d’un centenar de funcions. L’equip estem molt acostumats a veure’l a ell, i és difícil fugir de les frases i posicions que ha anat fixant en el personatge», explica l’intèrpret, que afegeix, però, que com a director, el malagueny li ha donat «molta llibertat» per buscar el seu propi Bobby.

Un clàssic de Broadway

Company és un clàssic de la comèdia musical d’Stephen Sondheim i George Furth. Amb una orquestra formada per catorze músics que interpreta els temes en directe, aquesta versió compta amb un repartiment amb moltes cares catalanes, entre elles la també gironina Marta Ribera.

A través d’una sèrie de trobades còmiques amb les parelles del seu entorn i amb les dones amb qui acostuma a sortir, el protagonista reflexiona sobre el pros i els contres d’iniciar una relació estable. En aquest procés, haurà d’enfrontar-se amb la por al fracàs, el fantasma de la decepció, la voluntat de ser estimat i la de sentir-se viu.

«La por al compromís és un tema universal, i en el seu cas, té la sensació que hi té més a perdre que a guanyar: la por a compartir, a haver-se d’adaptar a altres rutines...», explica l’intèrpret sobre el seu personatge.

Un dels punts a favor de Berruezo és l’edat, més propera al Bobby original. En el primer muntatge, estrenat a Brodway als 70, en Bobby es replantejava la solteria als 35 anys. «En el cas de Banderas es va pujar als 50 per adaptar-lo a ell i, amb mi, als 40 per fer-lo més creïble. Ara als 35 anys encara ets molt jove, no és fins als 40 que et comences a replantejar coses», diu.

Un altre dels canvis del muntatge és la mirada cap a la dona, suprimint bromes que havien quedat desfasades en aquestes quatre dècades: «L’Antonio [Banderas] detesta que es tracti malament les dones. S’ha deixat algun comentari, però en comptes de dur-lo a l’humor, es proposa una reflexió que deixa el riure glaçat.

Berruezo ha participat en més d’una desena de musicals, com Rent, Ghost o Hoy no me puedo levantar. Compaginarà les funcions a Barcelona amb el rodatge de Machos alfa, una nova sèrie per Netflix dels creadors de La que se avecina, abans que el musical es traslladi a Madrid.