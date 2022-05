El Sueño de Morfeo és un grup de pop-rock espanyol format a Astúries el 2003 per Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez i David Feito. Amb sis àlbums d’estudi, 15 senzills i més de 20 col·laboracions amb altres artistes, després de representar Espanya en el Festival d’Eurovisió de 2013 amb la cançó Contigo hasta el final, la banda va decidir prendre’s un descans, sense haver dissolt mai el trio, per a dedicar-se a altres aventures professionals i personals. Des de llavors, no se’ls ha tornat a veure junts tocant, excepte una única col·laboració musical conjunta telemàtica durant el primer confinament.