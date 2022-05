Bona gent i bon rotllo. Més enllà d’èxits com el Nunca volverá (2005) o Contigo hasta el final (2013), per citar només els dos hits que van coronar, per ara, l’arrencada i els punts suspensius de la seva carrera, els seguidors de la banda astur canària El Sueño de Morfeo destaquen la seva qualitat humana, la seva proximitat i aquesta sensació de proximitat i afecte sincer que sempre van deixar entre els fans i els professionals que hi van treballar. Així ho estan repetint des d’ahir els primers fans del trio davant de la perspectiva que tornin a tocar junts en un projecte solidari.

És el que pretén Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari, i Endesa Music Lovers amb el suport d’Illes Canàries a «El Gran Repte Solidari», acabar de convèncer Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez i David Feito que reuneixin a la banda i ofereixen un concert solidari a benefici dels afectats pel volcà de Cumbre Vieja. La campanya ja ha començat a rebre els primers suports. Silvia Poyal, escrivia a través del seu compte d’Instagram que cal tornar a ajuntar-los «perquè són bons músics, perquè calen grups així que transmetin bon rotllo, perquè són genials, senzills i bona gent; perquè els vull tornar a veure». El seu testimoni coincideix amb els aplaudiments que els dedicava una altra usuària d’aquesta xarxa social, Yolanda, i amb la reflexió que fan alguns dels membres de què va ser la seva banda durant gairebé deu anys.

En el cas del gaiter Ricardo Soberado, que també es feia càrrec del whistle amb el trio, descriu com «una passada» l’experiència de tornar-hi junts, encara que sigui sense tocar. «Hem passat molts anys en gires i alguns fa temps que no ens veiem. Amb la Raquel potser fa tres anys, i només el fet de veure’ns seria genial. Si, a més, toquem, seria doble, perquè El Sueño de Morfeo va ser una experiència que no hagués somiat viure mai». Soberado encara té gravada a la seva retina el que suposa, més encara per a un gaiter, tocar a l’estadi Vicente Calderón per a 50.000 persones i considera que com que la banda mai va dir un adéu, sinó un «fins a la vista», sempre han viscut «amb la esperança que no mori definitivament, i que, fins i tot, ja no sigui un concert, sinó que poguéssim tornar a fer una gira».

Soberado va ser un dels membres més antics del projecte, perquè David Feito el va anomenar dels primers quan va formar Xemá, aquella banda de pop i folk que seria l’embrió, un parell d’anys més tard de El Sueño de Morfeo, quan ja s’havien sumat Raquel del Rosario i Juan Luis Suárez. Va ser en aquell moment, el 2005, quan es va publicar el disc debut, titulat amb el nom de la banda, l’èxit de Nunca volverá i el suport d’aparèixer a la sèrie Los Serrano al costat de Fran Perea, amb qui van arribar a fer una versió cèltica de 1 más 1 són 7.

En aquell primer treball apareixien també algunes cançons que continuen gaudint del suport del públic, com Esta soy yo, la lletra del qual apareixia aquests dies al compte d’una altra usuària d’Instagram, Paloma González, motivant-se després d’una mica d’exercici i amb les etiquetades # diaadia #fitness #hoytocabrazo.

Per a «El Gran Repte Solidari» que ara s’ha posat en marxa amb l’objectiu de convèncer el trio que es torni a ajuntar i ofereixin un concert solidari, l’etiqueta que s’està utilitzant és la de #MorfeoDespiertaporLaPalma i es demana a tots els seus seguidors que comparteixin material d’aquesta mena per animar el grup a tornar als escenaris i contribuir a la reconstrucció de l’illa, encara molt necessitada d’ajuda per recuperar-se.

Poder tornar a tocar junts és una idea que també sedueix molt el bateria que els va acompanyar sempre, Isra Sánchez. «Em vindria de gust molt, i no només per la feina, perquè el que em va agradar sempre va ser el bon rotllo que hi havia a la banda, així que no estaria gens malament», explica. Com el seu company Soberado, és posar-se a pensar una altra vegada en aquell repertori i li tornen a venir al cap aquells anys de gira, que ara creu que van ser pocs: «Ja podien decidir-se a fer una gira com les d’abans», fa broma. Pesa també, en les ganes de tornar a ajuntar-se, i en això també comparteix reflexió amb el seu col·lega, la idea de veure’s les cares tots, inclosos els que fa més anys que no tenen contacte.

Entre les cançons que els seguidors de El Sueño de Morfeo tenen més ganes de tornar a escoltar, sembla que tota la trajectòria està reflectida. Rox Angela 97 penjava una foto d’un viatge per Cuba i citava els versos de Contigo hasta el final, la cançó amb què el trio va anar a Eurovisió el 2013. Abans, se succeeixen altres èxits com Para toda la vida, Lo mejor está aún por llegar, Si no estás (que va ser disc d’or) o Para ti sería, una col·laboració amb l’italià Nek.

Si al final fos possible aconseguir aquesta reunió, seria la primera al complet del grup després d’un acústic en línia que van oferir durant la pandèmia i una actuació ocasional al festival «Love de Tuentis», el juny de 2019 a Madrid. Ara com ara hi ha ganes i suport. Com afegia una altra fan de El Sueño de Morfeo, Carolina Sánchez, «us trobem molt a faltar. Espero que tornem a veure’ns aviat».