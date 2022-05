Vidreres ha celebrat aquest cap de setmana passat la segona edició del festival de Gòspel amb «alta participació» en totes les activitat, segons l'organització. Després de fer una primera edició el 2019, el municipi ha reprès enguany el festival, amb actuacions com les dels grups Barcelona Gòspel Messengers o Karol Green & Soul Choir.

El Teatre Casino i l’església s’han convertit en l’epicentre de la proposta cultural que, segons el regidor de cultura i festes Francesc Baltrons, «ha estat un èxit veure com s’han omplert els concerts proposats per aquesta segona edicióa».

El festival va començar el divendres 6 de maig, amb una exhibició de gòspel contemporani i tradicional amb el grup Barcelona Gòspel Messengers.

El 7 hi havia un taller de gòspel obert a tothom a càrrec de la cantant sud-africana Karol Green. Tot seguit es va poder gaudir de la representació de Gòspel Choir a càrrec de Karol Green & Soul Choir, un cor de gòspel format per cantants amb una llarga experiència en cors d’arreu de Catalunya escollits expressament per formar part d’aquest projecte que ofereix un repertori de gòspel actual, black i funk.

Més en clau local, la programació va oferir, el diumenge 8 de maig, una proposta que seguia amb el gòspel contemporani i tradicional, gràcies al Cor Gòspel Girona.