Els vinils i el rock’n’roll, protagonistes a la Nostaldisc de Sant Gregori

«Sense música la vida tindria el mateix gust insípid que una hòstia consagrada», deia el músic i escriptor, Gerard Quintana, el pregoner de Nostaldisc, la cinquena edició de la Fira del Disc que va tornar ahir a Sant Gregori, on comprar, sobretot vinils, i gaudir de la música. I el pregoner d’aquesta edició convidava a ser fidel a la cita perquè vagi creixent. «És l’hora de retrobar els amics, i de remenar i trobar el disc que us va canviar la vida, o aquell altre que us ajudarà a seguir transformant-la», deia Quintana.

El vinil va ser el protagonista a Nostaldisc, la Fira del Disc i la Cultura del Rosck’n’roll de la Vall de Llèmena, amb la participació d’una vintena d’estands. També s’hi podien trobar cassettes o fins i tot les guitarres personalitzades de Francesc Mir Pibernat.

«Pots trobar qualsevol tipus de música i d’estil, inclús de preus, des d’un euro fins a les coses més noves, o de col·leccionisme que ja són les que pugui pagar cada persona». Ho explicava el paradista Noel Danés, lampista de professió, però un dels molts apassionats pel món del vinil i la música que ahir estaven a la fira. «Les joies les tinc a casa», deia, però al seu estand s’hi podien trobar, entre molts altres, per exemple, una edició limitada del darrer disc de Los Planetas, Las canciones del agua. Se n ’han fet 2.000 còpies. «És un d’aquells discs que compres a 28 euros i amb el temps va pujant», deia Danés. Una de les curiositats és que està signat a la part del darrere per un component del grup, però en comptes de la signatura, han escollit cadascú un número, el que fa difícil saber de qui és.

Públic variat

El públic, deia el paradista, és variat, des de familiar a col·leccionistes. «Hi ha un senyor que m’ha comprat un lot amb portades de noies despullades, es veu que als alemanys això els agrada molt i ha comprat discos de noies despullades, a un euro» explicava com a exemple de la varietat del que es busca a la fira.

Entre els compradors hi havia el violinista i director de la Jove Orquestra del Gironès, Albert Bosch. Entre les mans tenia un disc de Manfred Mann amb una imatge apocalíptica. Bosch explicava que li agrada trobar vinils especials. «Als anys 80, que és la meva època, hi havia unes edicions de discs genials, que era com una mena de quadre que es desplegava, els LPs dobles, els triples..., autèntiques meravelles, inclús recordo un grup que va editar un disc que era un desplegable i es convertia en un escut medieval», deia. Avui, comparava, amb Spotify, «això no hi és». Tot i això, Bosch posava de manifest que «els vinils ara estan en una revifalla, en detriment del CD que semblava que s’imposaria».

Nostaldisc es convertia ahir en un paradís del vinil. S’anunciava amb un cartell que va repassar el pregoner. Amb una imatge del Sant Gregori ortodoxa que recorda els pantocràtors», però «el Sant no té una bola del món» a la mà «hi ha un disc en format vinil dels ACDC» amb el seu primer treball que comença amb un «és un llarg camí fins al cim, si vols rock’n’roll» i va recordar que «no fa ni un segle aquest cartell hauria estat prohibit». Quintana va convidar a participar de la fira i a continuar assistint a la cita. «No deixeu de viure aquesta edició ni les properes per veure com segueix creixent de baix cap a dalt». La fira comptava amb actuacions, carpes a l’exterior i tallers. Tot seguit del pregó va obrir l’escenari de concerts els The Rock’n’roll Brothers , de la Bisbal. «L’únic cop que els vaig veure era un concert nudista a la Sala Mirona, m’ha costat reconèixe’ls», feia broma el presentador.

La Fira que va continuar fins a mitja tarda està organitzada per l’Associació Cultural LE²X (Radiofree, Cartellà Rock) amb la col·laboració de l’Ajuntament.