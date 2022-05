El catorzè festival Tempo de Girona arrencarà a partir del 8 de juliol al Barri Vell amb tres dies consecutius de concerts a la plaça dels Jurats, escenari que recuperà tres anys després. Aniran a càrrec de La Casa Azul, La Bien Querida, Ramon Mirabet, Cecilia Krull, Joina i Blondex. Un cop celebrats aquests concerts de pagament, Tempo n'organitzarà de gratuïts als jardins del passeig Arqueològic, juntament amb altres propostes literàries i gastronòmiques.

La plaça dels Jurats va acollir concerts del Tempo per darrer cop el 2019, abans de la pandèmia. Els concerts d'aquest espai seran de pagament, a diferència dels del passeig Arqueològic situat al costat, la programació dels quals s'està acabant de tancar.

El Tempo donarà el tret de sortida el divendres 8 de juliol amb La Casa Azul, el dissabte 9 serà el torn de Ramon Mirabet i el diumenge 10 tindrà lloc l'anomenada Tempo Dones, una nit amb la presència de quatre grups i artistes femenines: La Bien Querida, Cecilia Krull. Joina i Blondex.

Albert Candela, director del Tempo Girona, remarca que «la plaça dels Jurats és un senyal d'identitat de Tempo, és un espai idíl·lic i poder recuperar-lo és tornar a temps de prepandèmia. Aquest any seguirem apostant per la inclusió, en aquest cas amb traducció simultània amb llenguatge de signes a càrrec d'EnCantados en el concert de Ramon Mirabet». L'any passat, Tempo ja va apostar per la inclusió social amb concerts en col·laboració amb la Fundació ONCE i el Sector Est de Girona.

L'estiu passat la intenció de Tempo era celebrar concerts d'MClan, Dorian i Sofía Ellar a la Copa , però finalment es va desestimar, de comú acord amb els artistes, per la situació sanitària del moment i per les mesures per a la contenció de la covid. Des de l'organització hi havia la intenció de poder celebrar-los aquest any, però finalment s'ha optat per recuperar el model de concerts a la plaça dels Jurats per motius logístics i d'organització.

22.100 espectadors el 2021

En l'edició anterior, Tempo de Girona va tancar amb 22.100 espectadors després de disset dies consecutius on van comptar amb una quarantena de propostes gratuïtes de música, gastronomia i literatura als jardins del passeig Arqueològic. Hi va haver actuacions de grups, la majoria gironins i barcelonins, com The New Raemon, Laura West, Natxo Tarrés & The Wireless, Blanquito Zurdito, Carmen113, Shí, i converses literàries conduïdes pel periodista i escriptor Martí Gironell amb autors com Gerard Quintana.