La Fundació Dalí ha rebut un valuós fons documental de l'arquitecte Oriol Clos, el responsable de la rehabilitació i museïtzació de les cases-museu de Púbol i Portlligat i dels seus jardins. Es tracta de documents relacionats amb els dos projectes però també hi ha estudis d'ordenació dels entorns de la casa de Portlligat però també hi ha material relacionat amb l'aixecament del Corral de Gala, ubicat al poble de Cadaqués, i d'alguns treballs de rehabilitació d’espais contigus al Teatre-Museu Dalí-Torre Galatea i l'antiga Fonda Condal, adaptats per acollir obra de Salvador Dalí. Entre les peces hi ha plànols d'obra, projectes d'execució, postals, escriptures, blocs de notes i fotografies prèvies dels treballs així com de la seva evolució.