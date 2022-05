La Capella Polifònica de Girona estrena dimecres Dones a veus, un concert de versions de cançons catalanes protagonitzades, interpretades o compostes per dones catalanes els últims anys. L’espectacle, obra del director de La Polifònica, Martí Ferrer, es presentarà a les 9 del vespre al Claustre de Sant Daniel de Girona dins de la programació de Temps de Flors, i l’entrada serà amb taquilla inversa.

Algunes de les peces que s’hi podran escoltar són d’artistes com Sílvia Pérez Cruz, Clara Peya, Roba Estesa, Joan Miquel Oliver o Judit Neddermann. Aquestes cançons es mostraran en diàleg amb clàssics de la Nova Cançó com L’estaca de Lluís Llach, en un arranjament de Josep Viader, o Al vent de Raimon, versionat per Antoni Ros-Marbrbà. També s’hi estrenarà la versió coral de 23 de gener, de Josep Tero, en homenatge a les víctimes civils de la guerra.

Record a les víctimes d’Ucraïna

A més, amb la interpretació de les cançons s’hi alternarà la lectura de textos de la periodista bielorussa Svetlana Aleksiévitx, extrets del seu llibre La guerra no té cara de dona (Raig Verd Editorial). En aquesta obra, l’autora dona veu al record i la memòria de centenars de dones que van lluitar a les files de l’Exèrcit Roig a la Segona Guerra Mundial.

Amb la incorporació al concert de les paraules de Svetlana Aleksiévitx, la Polifònica explica que vol aportar «un pensament per a les víctimes de les guerres actuals i, especialment, per a les del conflicte d’Ucraïna».

Segons el director de la Polifònica, la idea original sorgeix de quan Ferrer va assistir a una gala dels premis Enderrock l’any 2019 i va escoltar la interpretació de Cara a cara de Clara Peya. Amb tot, una beca Kreas de l’Ajuntament de Girona va permetre a Martí Ferrer «escriure els arranjaments amb temps i en condicions», segons va declarar. A més, el director va revelar que el treball aviat veurà la llum en forma de llibre, en una edició conjunta de Ficta Edicions i la Polifònica de Girona.

La Polifònica detalla que l’entrada al concert serà gratuïta, però s’hi establirà una taquilla inversa, la recaptació de la qual es destinarà íntegrament a la conservació del Monestir de Sant Daniel.