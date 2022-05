Un violinista figuerenc torna a l’activitat als 82 anys

Al figuerenc Xavier Vives (1939) se’l va conèixer durant molts anys com el Sinatra de l’Empordà. Malgrat haver-se guanyat la vida com a pintor de cotxes, la música sempre l’ha acompanyat des que era un nen i fins ara quan, als seus vuitanta-dos anys, encara té el desig de pujar, de nou, als escenaris. Vol fer reviure el seu violí amb un repertori ple de cançons mítiques com Violetas Imperiales de Carmen Sevilla i Luis Mariano, la melodia del Doctor Zhivago o temes del mateix Sinatra que van emocionar a tota una generació, segurament la més castigada per la pandèmia.

Xavier Vives va néixer a Figueres, a la plaça de l’Ajuntament. El seu pare era Fernando Vives, «un gran músic i cantant» que tocava amb l’orquestra Ritmos del Casino Menestral fent uns solos prodigiosos, recorda el seu fill. Va ser ell qui va encomanar-li la passió per aquest art, el seu primer mestre i qui va fer-lo estudiar. «Ho vaig agafar amb molt interès», assegura. Tant que es passava hores i hores practicant i estudiant violí i saxofon a la casa familiar. «Els veïns es queixaven d’entrada però després ja em demanaven que les toqués», rememora somrient. Als dotze anys ja va fer solfeig a l’Escolania Parroquial -recorda les ensenyances de mossèn Albert– i posteriorment ja rebria classes dels mestres Sans i Arsenio Corsellas al Conservatori de Girona. Ara, a banda d’anar arreglant l’hort, del que té més ganes és de tornar a tocar davant un públic i dedicar-ho, sobretot, «a les moltes persones que en els temps de la pandèmia van passar moltes males estones o van perdre algun familiar». Se’l pot contactar al telèfon 972 674 009. Només necessita els espais per fer-ho possible. Ell hi posa l’art, la passió i el cor.