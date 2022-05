Els germans Muñoz seran els encarregats de tancar la 60a edició del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El concert es farà el 21 d'agost a la nit i serà la última oportunitat de veure Estopa dins de la gira Fuego 2022 d'aquest estiu a Catalunya.

Les entrades pel concert es posaran a la venda aquest dimecres 11 de maig a les dotze del migdia. Estopa se suma a altres artistes ja confirmats per la nova edició del certament musical a Sant Feliu de Guíxols, com ara Jamie Cullum, Kings of Convenience o Joan Manel Serrat.