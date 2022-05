De Girona a l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia

Quan l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia debuti aquest diumenge a la sala Xavier Montsalvatge de l’Auditori de Girona, una de les intèrprets s’hi sentirà com a casa. És Anna Ferriol, una gironina de trenta anys que des d’en fa cinc toca la trompa en aquesta formació reconeguda internacionalment, que aquests dies està fent una gira per l’Estat per interpretar totes les simfonies del compositor Johannes Brahms.

Després de passar per auditoris de Madrid o Saragossa i d’actuar dos dies consecutius al Palau de la Música Catalana amb dos programes diferents, l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia s’estrenarà diumenge a les vuit a l’Auditori de Girona, escenari que Ferriol ja ha trepitjat amb formacions com a Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

«Ara ja fa molts anys d’això i em fa molta il·lusió tornar a casa amb l’orquestra, i més per tancar una gira per l’Estat», explica Anna Ferriol.

Dirigida pel seu mestre titular, Daniel Harding, la formació escandinava interpretarà les simfonies número 2 i 4 de Brahms en el marc de la temporada d’Ibercamera a l’auditori.

«Brahms és un compositor que tenia molt coneixement de la trompa. Crec que són peces que s’amotllen molt bé a l’orquestra i, encara que es tracti d’un repertori bastant estàndard, sempre està bé explorar-lo d’una forma diferent, perquè quan estàs de gira descobreixes coses noves», assegura.

Des del 2017

Formada a l’Esmuc i al Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, la gironina va arribar a Suècia per a fer pràtiques a la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, fins que l’any 2017 es va incorporar a la simfònica de la ràdio sueca l’any 2017. Aquesta formació musical està integrada sobretot per músics suecs i cada cop està incorporant més estrangers, bàsicament europeus, però Ferriol és per ara l’única artista de l’Estat que en forma part.

Cada setmana assagen amb un programa i un director diferent, explica Ferriol, per encarar els concerts que fan setmanalment a l’auditori Berwaldhallen d’Estocolm. Com que la formació forma part de l’engranatge de la ràdio i la televisió sueca, les seves actuacions són enregistrades per emetre’s en directe o diferit a l’emissora.

Regularment, a més, fan gires arreu d’Europa, com la que van realitzar el 2016 amb la reconeguda pianista Maria João Pires, i també actuacions puntuals, com les que tenen provistes durant aquest any a Viena i Praga.

La música gironina va passar els moments més durs de la pandèmia a Suècia, un país que va afrontar la covid amb moltes menys restriccions que la resta del continent. Per això, tot i que en general el virus va impactar de ple en l’activitat de les orquestres de mig món, en el seu cas només van patir dues setmanes de cancel·lacions i després s’hi van adaptar reduint assajos. «A Suècia gairebé totes les orquestres van seguir tocant. El que vam patir més van ser més problemes organitzatius, com ara afectacions en els directors i solistes que treballen amb nosaltres i que provenen d’altres països i que podien acabar implicant canvis en els programes», explica.

A més de formar part de l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia, Anna Ferriol ha participat també en projectes de l’Orquesta de l’Òpera de Hannover (Staatsoper Hannover), l’Orquestra Filarmònica d’Oslo, l’Orquesta de Cambra de Suècia, la Royal Swedish Opera i la Mahler Chamber Orchestra. També col·labora sovint amb el quintet de metall Stockholm Chamber Brass, «una oportunitat per tenir contacte amb la música contemporània», explica.

Així mateix, també ha impartit classes a l’Esmuc i als conservatoris de Glasgow i Birmingham.