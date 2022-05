El cinema Truffaut de Girona engega dilluns vinent, 16 de maig, un cicle dedicat al cineasta Jim Jarmusch en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya.

Arrencarà el 16 de maig amb una doble sessió de la seva òpera prima, Permanent vacation i continuarà amb Down by law (23/5), A night on earth (30/5) i Dead man (13/6).

El cicle acabarà amb dues de les seves obres més recents: Only lovers left alive (20/6) i Paterson (27/6).