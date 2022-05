El Festival Internacional de Música de Cadaqués celebra aquest juliol la cinquantena edició amb dinou concerts i nou director. Es tracta de Philippe Do, un tenor que ha actuat a l’Scala de Milà, l’Òpera de Paris o el Lincoln Centre de Nova York i que ara s’ha instal·lat a Cadaqués.

És la segona més antiga de la Costa Brava després del festival de la Porta Ferrada. Des de la seva fundació l’any 70, només no s’ha pogut celebrar en tres ocasions, la darrera de les quals va ser el 2020, a causa de la pandèmia. El 2021, el consistori va mantenir el festival, amb una edició «molt modesta» per preservar la flama per la cinquantena edició, en la qual l’organització «deposita totes les esperances».

Celebra aquest mig segle de tractòria amb dinou propostes entre el 15 i el 24 de juliol en diferents espais del municipi que busquen, segons els organitzadors, «emmirallar-se en la història popular i la tradició artística de Cadaqués». Hi passaran grups i artistes com Pierre Génisson, Clémentine Margaine, David Fray, Paco Peña, Percussions Claviers de Lyon o Tanguisimo. També Fredi’s Jazz Band, l’Orquestra de Girona, Victor Villena i Cristina Vilallonga, artistes que «ja coneixen i estimen Cadaqués, però no hi han actuat mai».

L’església de Santa Maria de Cadaqués, on va néixer l’agost de 1970, serà un dels escenaris del festival, juntament amb la plaça 1 d’octubre, la Sala de l’Amistat o el Corral de la Gala. A més, el festival oferirà upropostes gratuïtes al passeig i Portlligat.

Les entrades ja es poden adquirir a través del web del festival a preus que oscil·len dels 12 als 20 euros.