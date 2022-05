Shakin’ Vibes, el nou projecte de la cantant de The Pepper Pots

Després de deu anys tocant amb The Pepper Pots en escenaris de tot el món, la cantant Adriana Prunell estrena nou projecte, Shakin’ Vibes, acompanyada d’una banda de quatre músics empordanesos. La nova formació proposa un repertori de versions de soul dels anys 60 i 70, però també de bandes actuals. Es tracta, explica Prunell, de temes del soul que «no són els més sentits ni els més reconeixibles» i que van des de balades fins a temes molt ballables d’artistes com ara Betty Wright, Ann Peebles, Curtis Handing, Doris Duke o els més actuals The Dip. A més de Prunell, formen part de Shakin’ Vives el guitarrista Jordi Santos; Elena Montané als teclats i coros, el baix Xavier Masó i el bateria Arnau Grau.

El projecte es va començar a gestar a partir del 2018, per les ganes de Prunell de tornar als escenaris després de la retirada de la banda gironina The Pepper Pots, però amb el confinament i les restriccions per la pandèmia no ha vist la llum fins ara. El debut del grup serà dissabte al Mas Pi de Verges i a l’estiu tocaran a la sala La Mirona de Salt. La presentació de Shakin’ Vibes estava prevista inicialment al gener a la sala saltenca, però l’òmicron i els múltiples canvis de normativa per a les sales de concerts els va obligar a posposar-ho al 16 de juliol.