Pep Gimeno Botifarra, Germà Negre i Lo Barber i Carles Belda són alguns dels artistes que participaran en la tercera edició de l’Hostal Càntut. Del 6 al 15 de juliol els sopars per cantar que organitza el projecte Càntut. Cançons de tradició oral tornen al restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri per recuperar la vella pràctica de cantar en comunitat en hostals i tavernes.

Aquesta proposta, que explora el repertori de cançons satíriques, obscenes i provocatives del repertori del Càntut, s’emmarca enguany en la celebració del centenari de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. En total, aquest juliol proposa sis sopars acompanyats de música d’artistes vinculats a la música de tradició oral que, fugint del seu format habitual de concert, oferiran actuacions en acústic combinant el seu repertori amb peces populars. L’Hostal Càntut d’aquest any arrencarà el 6 de juliol amb un duet creat expressament per a l’ocasió: l’acordionista i glosador Carles Belda amb Àngel Maresca, més conegut com a Lo Barber, per la seva afició a cantar mentre talla els cabells a la seva barberia de l’Alguer. Lo Barber ja va ser un dels atractius del festival Càntut de Cassà fa anys. Resident i coorganitzador de l’Hostal Càntut, el grup banyolí Germà Negre hi actuarà per tercera vegada el 7 i el 14 de juliol. El 8 de juliol serà el torn del Sopar de cantadors i cantadores, aquesta vegada dinamitzat per la professora i cantant Gemma Pla. La segona setmana del cicle començarà el 13 de juliol amb Betzuca, un duet que adapta la música que es ballava antigament als pobles del Pirineu a l’ambient de taverna, i tancarà el certamen el 15 de juliol Pep Gimeno Botifarra, un referent de la música tradicional valenciana, que actuarà amb el guitarrista Miquel Pérez. Les entrades es posen a la venda divendres a la 1.