La cinquena edició del festival Microclima de Camprodon inclou diverses propostes musicals entre les quals destaquen els concerts d'Obeses (21 de maig), Tarta Relena (4 de juny) o Joan Colomo (14 de maig). Precisament el cantautor de Sant Celoni és el que inaugurarà aquest dissabte el certamen amb un concert a Sant Miquel de Cavallera (Serra Cavallera).

Les actuacions tindran lloc entre el 14 de maig i l'11 de juny i tots seran gratuïts i a l'aire lliure. Els altres grups que completen el cartell són la garrotxina Agnès Algueró i Montse Castellà, que presentarà el seu quart disc, 'Salicòrnia'. Aquest any s'estrenen noves ubicacions per als concerts com Sant Miquel de Cavallera i la font del Botàs.