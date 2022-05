L’oportunitat de fer de monjo copista a l'Scriptorium de Ripoll,una visita teatralitzada al Museu Darder de Banyoles o un recorregut al capvespre per Empúries són algunes de les quaranta propostes que s’organitzen a les comarques gironines pel Dia Internacional dels Museus. A tot Catalunya s’han previst 120 equipaments han previst 233 activitats per l’efemèride, definida per la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernàndez, com «el Sant Jordi dels museus», perquè any rere any guanya participació.

El Dia Internacional, que se celebra el 18 de maig, encara que les activitats aniran des del 14 al 22, destaca aquest any per la tornada a la presencialitat i per la campanya «Els museus catalans amb Ucraïna», amb una caixa d’ajuda que els visitants trobaran a l’entrada dels equipaments. La recol·lecta es destinarà a l'adquisició de material d'embalatge, conservació i emmagatzematge que els museus d'aquest país necessiten per protegir les seves col·leccions. Hernàndez assenyala que el lema d'aquest any, segons la decisió del Comitè Internacional dels Museus (ICOM), és «El poder dels museus«, per la qual cosa s’ha treballat amb una imatge que «pretén transmetre energia transformadora», en uns dies en els quals tenen la sensació que «hi haurà molta presencialitat, perquè hi ha ganes de socialitzar i compartir». Gran part de les activitats es concentraran durant el cap de setmana del 14 i el 15 de maig, amb 153 durant la Nit dels Museus, però s’allargaran fins el cap de setmana vinent. Destinats a tots els públics, hi haurà 26 tallers; 46 visites guiades i teatralitzades; 22 concerts i espectacles o 79 jornades de portes obertes, a més d'exposicions i conferències. Respecte del programa d'inversions en museus catalans en els últims anys, la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, Magda Gassó, reconeix que el diagnòstic de les auditories que es van fer el 2016 i 2017 sobre els museus catalans va constatar que «les museografies estaven bastant envellides», la qual cosa significa que «tenen un difícil contacte amb una població que ha avançat molt en els últims vint i trenta anys». A partir del 2018, la direcció general de Patrimoni Cultural ha treballat en un programa d’inversions per «millorar l’estat de les infraestructures i exposicions permanents», que en aquest any va ser de 629.000 euros, que es van incrementar fins als 836.000 el 2019, i als 3.248.469 el 2020. A Catalunya hi ha actualment 633 equipaments museístics, que el 2019 van comptar 30,95 milions de visitants. A conseqüència de la pandèmia, les visites van ser de 6,4 milions el 2020 i de 10,5 el 2021. Hernàndez creu que les xifres del 2022 són millors, amb una Setmana Santa que «ha anat molt bé en alguns museus«, però afegeix que «no podem pretendre pensar encara en les xifres del 2019».