Amb més d’un centenar de concerts a les seves esquenes, incloent una estada estival com a banda resident al Club Burlesque del luxós Hotel Yas Viceroy d’Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, els fundadors de la formació gironina The Funk Boss Brothers -també coneguts popularment com els «funky» i els «funkboss»- es reinventen amb nou espectacle i canvi de nom. Florida, que aquesta nit a partir de les 22.30 h es presenta en societat en un concert que tindrà lloc a la sala La Mirona de Salt, manté gairebé la meitat dels membres originals de l’antiga banda i, sobretot, les versions de grans èxits del funk, el soul i la música disco en el seu més que ballable repertori.

«Mantenim l’essènciadel funk i la música disco que des dels nostres orígens ha estat una mica el motor de la nostra proposta, fins i tot quan adaptem èxits més moderns, siguin de dance o de hip-hop» apunta sobre aquesta nova aventura que tot just comença a caminar el cantant Gaspar Castellà, un dels tres membres d’un projecte en el qual també continuen Helena Masó (vocalista) i Albert Casellas (teclats). A la nova etapa s’hi han sumat el baixista Arnau Folch, el guitarrista Ferran Borrell i el bateria Oriol Pujolràs. El canvi de denominació del projecte es deu sobretot a motius pràctics. «A vegades se’ns feia difícil pronunciar el nom. De cara a la nova etapa vam voler trobar un nom que fos més friendly en diferents idiomes, que fos fàcil de pronunciar. Florida compleix amb aquests requisits» explica el vocalista, que també compta amb el seu projecte en solitari, Gaspar. Versions atemporals Al igual que The Funk Boss Project, Florida neix amb la vocació de traslladar a l’escenari versions de grans èxits de la música ballable. «Hi ha aquesta distinció entre grup de covers o de versions. En el sentit estricte seríem un grup de covers, però a la vegada som més flexibles i hi ha alguns temes que els versionem una mica més» assegura Castellà sobre la filosofia d’un projecte que, amb la seva anterior denominació, es va centrar principalment a treballar dins un circuit privat, posant la seva música al servei d’esdeveniment organitzats per marques com Samsung, Cineurope o Hellmann Worldwide Logistics entre d’altres. «Ens situem una mica entre un grup de covers i un de versions. Intentem aportar una mica d’aire fresc al panorama de versions fent cançons que no deixen de ser hits, però que són de diferents dècades i fàcilment reconeixibles» afegeix. Sobre l’orientació que la banda vol agafar en aquesta nova aventura, Castellà reconeix que, sense sortir d’un circuit privat en el qual «es treballa molt bé», Florida es marca nous horitzons per créixer dins de l’àmbit públic. «Un dels objectius d’aquest nou projecte és sortir una mica d’aquest circuit privat i que puguem tocar en festivals, festes majors i altres esdeveniments públics, amb més públic i més festa» apunta el cantant. De Rihanna a Michael Jackson L’espectacle que Florida presentarà aquesta nit a Salt estarà format per un repertori farcit de medleys que inclouen des de clàssics del funk i de la música disco fins a èxits d’EDM i Dancehall. Temes de Macklemore, The Black Eyed Peas, Rihanna, Michael Jackson o Jamiroquai sonen en un espectacle de 90 minuts de durada. I és que els ritmes del funk i la música disco dels setanta o els vuitanta, continuen molt presents avui dia. «És una música que té un component molt primitiu, que és el ritme propi de la música negra, molt continuat i amb una velocitat suficientment interessant com perquè la gent el senti arrelat dins les seves emocions. La base de molta de la música que es fa avui és pràcticament la mateixa» sosté Castellà.