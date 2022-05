Mishima, Sofía Ellar i Guillem Roma s'afegeixen al cartell del festival Vallviva, que encapçalen Sergio Dalma, Rosario Flores i Stay Homas. La segona edició del certamen se celebrarà a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas del 14 al 16 de juliol, amb una vintena d'artistes en tres jornades.

A més de buscar consolidar la Garrotxa en el circuit de festivals d'estiu, la cita té una vocació solidària, perquè la recaptació es destinarà íntegrament a impulsar els projectes de la Fundació Albert Bosch, el projecte de Juan Carlos Unzué relacionat amb la investigació de l'ELA, i la Fundació Oncolliga Girona.

Les entrades ja s'han posat a la venda al web del festival. Les generals tenen un preu de 65 euros per dia dijous i divendres i 50 dissabte. Aquesta modalitat inclourà estacionament gratuït a l'aparcament del festival, accés al Village, a totes les actuacions programades en horari de 18:30h a 3:00h, reserva prèvia de seients de platea per assistir a les actuacions, accés gratuït a l'Espai Cràter d'Olot i l'espai de Can Trona de la Vall d'en Bas.

L'1 de juny sortiran a la venda les entrades Premium. Amb un preu de 175 euros d'abonament pels tres dies, a més de tot el que hi ha a les entrades generals, accés a la zona VIP i un sopar gastronòmic del restaurant Les Cols d'Olot.

En la primera edició, l'estiu passat, Vallviva va registrar 1.900 assistents i va recaptar més de 20.000 euros per a la planta d'Oncologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron amb un cartell integrat, entre d'altres, per Manel, Maria Arnal i Marcel Bagés o Judit Neddermann.