La cantant asturiana Marisa Valle Roso s’ha unit al Gran Repte Solidari amb què Prensa Ibèrica, el grup editorial d’aquest diari, i Endesa Music Lovers volen animar El Sueño de Morfeo a reunir-se en un concert benèfic a favor de l’illa canària de La Palma i els seus habitants, després de l’erupció del volcà Cumbre Vieja.

En un vídeo amb què s’adhereix a aquesta iniciativa solidària per La Palma, Valle Roso expressa la seva voluntat d’unir-se al repte, enviant «unes ​​paraules de suport» i «animant aquest grandíssim grup nostre a què torni a unir-se». Valle Roso encoratja els membres de El Sueño de Morfeo, Raquel del Rosario i Juan Luis Suárez i David Feito, que «tornin a fer-nos gaudir amb les seves cançons, amb la seva música, i més tenint en compte que és per a un acte de tanta generositat i tan necessari com aquest».

Marisa Valle Roso dirigeix ​​la seva petició a l’històric grup asturià entonant unes estrofes del seu himne Esta soy yo, a tall d’homenatge al trio, el record del qual roman intacte a la memòria dels amants del pop espanyol.