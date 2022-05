El contrabaixista cassanenc Manel Fortià, el pianista Marco Mezquida i el baterista Raphaël Pannier han unit les seves arts en el disc Despertar (Microscopi), que fusiona sons mediterranis i de jazz modern. Compost i produït per Fortià, l’àlbum presenta un «autoretrat musical» basat en una selecció d’originals «enèrgics» inspirats en experiències que el músic de Cassà va viure durant els quatre anys que va residir a Nova York, del 2016 al 2020.

Amb influències de músics com Charlie Haden, Keith Jarret, Maurice Ravel o Paco de Lucía, entre d’altres, està compost de nou temes, que s’obren amb el tall Dormir i es tanquen amb el tall que dona títol a l’àlbum, Despertar.

«Aquest disc és molt important per a mi perquè reflecteix un dels moments més transcendentals de la meva vida artística. Sento que viure a Nova York em va canviar i vaig créixer molt allà», diu Fortià. «També és la primera vegada que enregistro un àlbum complet format només amb composicions meves. Que les pugui compartir tocant-les amb dos dels meus músics favorits amb què tinc una gran connexió personal i musical, és com un somni fet realitat», assegura.

I és que Fortià i Mezquida ja havien col·laborat amb anterioritat en el disc My old flame, de l’any 2015. El contrabaixista i el baterista francès, de la seva banda, ho havien fet al disc Bulería Brooklyniana l’any 2018.

El disc, preestrenat fa uns dies al Sunset Jazz Club, ha estat gravat i mesclat a El Local Studios de Girona per Marc Piña i ha estat masteritzat a Sear Sound, a Nova York, per l’enginyer de so guanyador de dos premis Grammy Jeremy Loucas.