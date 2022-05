El procés de construcció de les peces de la faràndula i les seves rèpliques centren la nova exposició del Museu de la Garrotxa. Del taller al carrer. La faràndula olotina, repassa els elements de la faràndula històrica de la ciutat, aquella que guarda una relació estreta amb els tallers de sants, que té un alt valor artístic i que ha situat Olot al mapa festiu.

Comissariada per Adán Perea i Sergi Plana, l’exposició presenta una línia cronològica que situa la creació dels diferents elements del bestiari popular i els Gegants d’Olot al llarg de la història, mostrant per exemple els antics vestits que portaven el Gegant i la Gegantesa i que es conserven al magatzem dels museus d’Olot. L’Àliga, el Drac, el Pollastre, el Conill o el Gat són presents a l’exposició, que es fixa en les peces que tenen vinculació amb els tallers de sants, sigui perquè es van crear allà o pertanyien a algun taller.

La mostra també posa el focus en el taller on els artistes creen les diferents peces de la faràndula i on es fan les rèpliques per alleugerir-ne el pes.

A la Sala Oberta s’hi pot veure una reproducció a mida original de la Gegantessa d’Olot que ha fet Sergi Plana, seguint el model original de Celestí Devesa.La figura, que no sortirà mai a ballar, s’ha construït perquè els olotins vegin com lluïa ara fa cent anys la Gegantessa de la ciutat. Carles Solé Quiles ha reproduït el vestit que va portar entre el 1889 i el 1915.

Coincidint amb el Dia Interacional dels Museus, l’equipament ha organitzat aquest cap de setmana la Festa de la Faràndulaamb tallers per a la mainada.

La mostra és oberta fins el 15 d’agost.