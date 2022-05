Ramon Mirabet i Sara Roy sorprenen Camprodon per presentar el Macroclima

Ramon Mirabet i Sara Roy van actuar ahir per sorpresa sobre el Pont Nou de Camprodon per presentar el nou festival anomenat Macroclima, que se celebrarà aquest mes de juliol al municipi. L’actuació, que va servir per anunciar el cartell del festival, va consistir en un ‘showcase’ d’un quart d’hora de cada un dels artistes, que els veïns que passejaven van poder escoltar des de baix del pont.

Aquesta primera edició del festival, que tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 de juliol al parc de la Mare de la Font de Camprodon, compta amb grups per a tots els públics com són Els Pets, El Pot Petit, Pau Albajos o Esther i Gessamí Boada, entre altres. Els Pets, que es troben en plena presentació del seu darrer disc, seran els protagonistes de la nit de divendres. Aquesta serà una de les primeres oportunitats per escoltar les cançons de ‘1963’, el seu tretzè àlbum, i ho faran acompanyats d’Alérgicas al Polen, un dels grups revelació de l’any que obrirà la nit presentant ‘De sobretaula’. El dissabte serà l’únic dia amb doble concert a l’escenari principal de la Mare de la Font. A la tarda, El Pot Petit portaran el seu espectacle ‘Vull cantar i vull ballar’ per a un públic familiar i, a la nit, Ramon Mirabet presentarà ‘Free’, un àlbum que va veure la llum al mes d’abril. El cantant barceloní farà a Camprodon, doncs, un dels primers concerts de presentació del seu nou disc. L’encarregat de tancar el festival serà Pau Alabajos, que ho farà acompanyat per una cinquantena de músics de la Societat Musical Santa Cecília d’Atzeneta del Maestrat, del País Valencià, i oferirà un espectacle commemoratiu pels seus vint anys de trajectòria musical. Oferta gastronòmica Més enllà dels concerts a l’escenari principal, el Macroclima comptarà amb un espai de «village» gratuït on hi haurà una àmplia oferta gastronòmica i un segon escenari. Les cantants Sara Roy, Esther i Gessamí Boada, tres veus emergents que estan creixent amb força arreu dels Països Catalans, seran les encarregades de posar música a aquest espai, segons expliquen des de l’organització del festival.