Canes inaugura el festival amb un homenatge al cinema com a experiència col·lectiva

La 75a edició del Festival de Canes ja està en marxa. Amb la comèdia negra “Coupez!” del francès Michel Hazanavicious, el certamen ha donat el tret de sortida a l’edició del retorn a la normalitat. La famosa Croisette torna a convertir-se en el gran centre neuràlgic del cinema mundial en versió presencial recuperant pràcticament les xifres prepandèmia. En total, segons fonts del Festival, se superaran els 35.000 acreditats (gairebé 4.000 dels quals periodistes), només una mica per sota dels 40.000 que hi va haver en l’edició de 2019. L’únic continent que continua amb xifres d’acreditats molt inferiors és Àsia, a causa de les afectacions que està patint darrerament per la Covid-19.

Per celebrar aquest retorn a la normalitat, Canes ha triat una pel·lícula divertida, fresca i lleugera, una comèdia negra que és també un homenatge al propi cinema. “Coupez!” del francès Michel Hazanavicious, que torna a Canes després de triomfar fa uns anys amb “The artist”, narra l’esbojarrat rodatge d’una pel·lícula de zombies en un despreocupat exercici metacinematogràfic que és en realitat un remake, el de la pel·lícula de culte japonesa “One cut of the dead” de Shinichiro Ueda, que es va poder veure al Festival de Sitges de 2017. Es dona la coincidència que en l’edició de 2019, la pel·lícula inaugural també va ser una comèdia zombie, “The Dead Don’t Die”, del director nord-americà Jim Jarmusch.

Durant la cerimònia inaugural d’aquest dimarts, el festival ha lliurat la Palma d’Or honorífica a l’actor i director nord-americà Forest Whitaker. Guanyador de l’Oscar per “The last king of Scotland” i premi al millor actor a Canes el 1988 per la seva interpretació del saxofonista Charlie Parker a “Bird” de Clint Eastwood, Whitaker pren el relleu de Jodie Foster, que va ser reconeguda amb el mateix premi l’any 2021.

A la roda de premsa del jurat, el president, l’actor Vincent Lindon, va mostrar-se emocionat per convertir-se en un dels pocs actors francesos que han estat escollits per presidir el jurat de Canes. Lindon s’afegeix a un grup reduït de grans noms com Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Isabelle Adjani i Jeanne Moureau. Lindon ha reivindicat el retrobament i l’impuls que Canes pot representar pel sector, immers en un moment delicat per la caiguda d’assistència a escala global a les sales de cinema.