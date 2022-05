El festival Ésdansa de les Preses tornarà al seu format habitual aquest estiu, coincidint amb la celebració del quarantè aniversari. Després de dos anys marcat per la pandèmia, se celebrarà del 22 al 28 d’agost oferint set dies de programació dedicada a dansa d'arrel tradicional, recuperant al 100% la participació de companyies internacionals i oferint formació per a totes les edats.

Després del parèntesi pandèmic, l'organització prepara una edició que manté les línies de treball habituals d’exhibició, formació, divulgació i participació, i manté l'aposta per la creació, en la que hi jugarà un paper fonamental la mirada 360 graus a l’arrel tradicional.

De moment, el festival obre aquest dimecres les inscripcions per participar als tallers del Campus Ésdansa't, recuperant el format habitual que es va fer per darrera vegada el 2019. Aquest 2022 el Campus Ésdansa’T se celebrarà del dilluns 22 al divendres 26 d’agost i ho farà vertebrant-se en el Petit Ésdansa’T destinat a mainada, i l’Ésdansa’T, per a adults.

Esdansa’T, els tallers de dansa tradicional per a adults, comptarà amb trenta tallers per aprendre danses tradicionals d’aquí i d’arreu i per experimentar amb diferents eines i tècniques per ballar.

Es recuperen els dos itineraris formatius. A l’Itinerari 1 (IT1) s’hi poden aprendre danses tradicionals del país i d’arreu del món amb una pinzellada sobre eines per ballar. L’Itinerari 2 (IT2) es tracta d’una línia formativa destinada a persones que volen anar més enllà del ball, aprenent altres continguts relacionats amb la dansa. A més de conèixer danses tradicionals, s’hi inclouen diverses sessions de creació, recursos coreogràfics, treball d’improvisació… que doten les persones assistents d’eines per ballar o ensenyar a ballar.

A la franja de matí, s'hi podran aprendre danses tradicionals de la mà de l'Esbart Santa Tecla de Tarragona, però també el procés de creació i evolució de la generació d’un espectacle acompanyats de l'Esbart Sant Cugat i de La Llançadora, la xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central de recent creació. També s'oferiran eines per a la creació amb formadores com Laia Santanach i Lara Brown, provinents de la dansa contemporània i que treballen amb l'arrel.

La franja de la tarda es dedica a l'aprenentatge de les danses de les companyies internacionals que participaran a Ésdansa 2022, que enguany seran la companyia Macuilxóchitl de Mèxic, Ezimnyama de Zimbawe, Sama de Sri Lanka, el Gran Ballet Argentino d'Argentina i Liptov d'Eslovàquia.

Pel que fa al Petit Ésdansa’T, adreçat a mainada de 4 a 14 anys, torna també a oferir tallers durant cinc dies i proposa un conjunt de càpsules sota el nom Descobrim, que acompanya les criatures a fer un recorregut i a conèixer els elements principals més icònics de Catalunya i de les cultures i països que es poden viure i gaudir a Ésdansa 2022.