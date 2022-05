La llibreria Geli deixarà el carrer de l’Argenteria de Girona després de 143 anys i busca nova ubicació al Barri Vell per mantenir l’activitat. La joieria Pere Quera ha adquirit el local de la històrica llibreria, un dels tres establiments més antics del sector del llibre a Catalunya i l’únic que fins ara mantenia l’espai original. La botiga de joies, també amb més d’un segle d’història, continua la seva expansió absorbint el comerç contigu, del que només la separa una altra icona centenària de la ciutat: la font del pou de la cadena, també coneguda com a font dels peixos.

Amb la discreció de la qual ha fet gala sempre, Can Geli tancarà al públic el local de l’Argenteria el 31 de maig «sense festes ni comiats» per «tancar una etapa i obrir-ne una de nova», explica el seu responsable, Pere Rodeja, que confia aixecar la persiana en una nova ubicació al centre històric abans d’acabar l’any.

Rodeja assenyala que «fa dues dècades» que la llibreria ha rebut «entre cinquanta i seixanta» ofertes per adquirir el local del número 18 de l’Argenteria, un espai comercial molt llaminer per les seves dimensions i ubicació, en una zona de pas estratègica al Barri Vell. Es tracta d’ofertes que venien de can Quera -que fins ara havia centrat la seva ampliació sumant metres a la banda dels Quatre Cantons- però també de grans multinacionals del tèxtil i l’alimentació i que fins ara sempre havia declinat.

«Tanquem una etapa i n’obrim una de nova. El projecte de la llibreria no acaba aquí»

Finalment, però, fa un any va arribar una nova proposta de la joieria contigua i ara les negociacions han arribat a bon port. «La família sempre havia dit que no a totes les ofertes que havien arribat, però n’ha vingut una de molt bona i ha decidit acceptar-la», explica Rodeja, que remarca que «el projecte de la llibreria no s’acaba aquí».

Pere Rodeja assenyala que en la suma de factors que han dut a la venda del local al negoci veí no hi ha la pandèmia ni una baixada important de les vendes. «És cert que les llibreries no anem sortades, però no per la covid, és la situació permanent del sector: ni en els grans moments de bonança econòmica ens hem fet rics ni les grans crisis ens han enfonsat», continua el gerent de Can Geli.

«Hi va haver un repunt molt maco de vendes durant el confinament i l’obertura immediata, que és molt d’agrair perquè els clients van pensar en nosaltres en una etapa complicada per tothom, però ara hem tornat al que hi havia abans del virus. Ja abans de la pandèmia les vendes a les llibreries estaven estancades», diu el llibreter, que tampoc ho atribueix només als grans comerços electrònics.

«La llibreria té web, però el cert és que Amazon i Casa del Llibre s’emporten el pastís del sector, no sé si per comoditat o per desconeixement del client, que no sap que el preu es fix i no hi trobaran res més barat que en una botiga com la nostra», diu.

La llibreria vuitcentista deixarà la botiga al juliol, però serà a partir del 31 de maig que tancarà de cara al públic, per centrar-se en el trasllat. Aquell serà, com ha fet sempre en els seus aniversaris, un dia més per atendre la clientela, sense pompes ni grans actes: «a Can Geli, discreció com sempre. Vam néixer discrets i ens n’anem, per continuar, discrets».

L’activitat comercial, però, «continuarà» i Rodeja ja té ullats diversos espais per muntar, a mitjà termini, la nova base d’operacions de la Geli, «sempre al Barri Vell, si no la llibreria no té sentit» i amb el mateix equip de llibreters que hi treballa actualment.

Serà difícil reproduir el caos ordenat i el llarg passadís colgat de llibres fins al sostre que connecta l’Argenteria amb la Cort Reial, però Pere Rodeja vol mantenir al màxim «el mateix caire» de l’original en el futur emplaçament.

A l’espera de trobar un nou local de lloguer, durant aquest temps d’impàs el que continuarà funcionant amb total normalitat serà la botiga en línia, servint les comandes només a domicili però no oferint la possibilitat de recollida a la botiga.

De vendre missals a oferir un fons de 60.000 llibres

La degana de les llibreries gironines va celebrar el seu 143è aniversari el passat 19 de març, per Sant Josep. De fet, en els seus inicis, l’establiment es deia precisament així, Librería San José, i era eminentment religiosa. S’hi venien missals, recordatoris de comunió i fins i tot hòsties i rosaris.

Va obrir l’any 1879 quan Francesc Geli Geli, veí de Llampaies, es va establir a Girona per muntar una fleca, però va acabar posant una llibreria. La família Geli va regentar l’establiment fins l’any 1988, quan va ser traspassat a la família Rodeja-Gibert.

Pere Rodeja Ponsatí, pare de l’actual gerent, va ser cridat quan tenia catorze anys per ajudar a classificar els llibres, tasca a la qual va consagrar tota la vida fins que va morir l’any 2009.

Els Geli, que se l’havien afillat, li van traspassar el negoci i Rodeja el va anar reorientant força més enllà dels elements religiosos, incorporant-hi tota mena de materials per cobrir les necessitats que anaven sorgint a la ciutat, com els llibres tècnics per l’arribada de la universitat.

En Pere de Can Geli, alma mater de la llibreria, va convertir-la en el que és ara: un establiment generalista de referència, amb un amplíssim fons que actualment ronda els 60.000 llibres, on es pot comprar de tot i que ha fet bona la frase «el que no trobis a Can Geli, no ho trobaràs enlloc».

En aquest gairebé segle i mig d’història, ha vist passar de tot: una guerra, dues pandèmies -la de la grip i la de la covid- i diversos aiguats, com els de 1940 i 1962, quan l’Onyar desbordava i taulells i llibres suraven dins la botiga.