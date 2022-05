El Festival Z d'arts escèniques de Girona torna aquest juliol amb quatre dies de programació i 14 companyies formades per gent jove que mostraran les seves produccions. Algunes d'elles es troben a les beceroles, d'altres estan a mig fer i també n'hi haurà que ja estan en gira. L'objectiu del festival és donar espai als creadors juvenils d'arts escèniques per mostrar les seves idees. A més, a banda de les funcions també hi haurà jornades per a professionals amb debats. El festival aquest any arribarà fins a Lloret de Mar, on el 3 de juny els alumnes del batxillerat d'arts escèniques de la Salle conjuntament amb joves tutelats i extutelats presentaran 'Avui és demà'.