L’adaptació de la segona sala de projecció del cinema Truffaut avança, un cop superats els tràmits burocràtics pendents, però encara no hi ha data d’obertura. L’entrada en servei d’aquest espai resta pendent des de la tardor passada i s’ha hagut d’anar posposant. Ara però sembla que les feines d’adequació pendents van a bon ritme i que en els propers mesos estaran enllestides. El que es podria donar gairebé per assegurat és que la sala 2 del cinema municipal hauria d’estar operativa a finals d’estiu, a tot estirar.

La reforma de l’edifici de l’antic cine Modern ha dut en paral·lel l’adaptació d’aquesta segona sala al Truffaut, que ocupa l’espai de l’antic vestíbul. S’hi està instal·lant un nou sistema de projecció conegut com a Digital Cinema Streaming, que permetrà a banda de la projecció de pel·lícules, oferir esdeveniments en directe. Quan la sala 2, que tindrà un aforament aproximat de 80 butaques, estigui disponible, es farà realitat una demanda històrica del Col·lectiu de Crítics de cinema de Girona, gestors de l’equipament, que amb una sala única han de fer mans i mànigues per encabir la programació habitual, més les múltiples activitats paral·leles que generen, o els cicles de la Filmoteca o que programen d’altres entitats com Temporada Alta, per exemple.

Tot i la necessitat de disposar d’aquest segon espai per diversificar la programació, des del Truffaut no tenen pressa. Prefereixen tenir-ho tot perfectament a punt i quan sigui el moment, obrir. Descartada la possibilitat de fer-ho la tardor passada, el següent termini es marcava el primer trimestre d’any, però ara, a les portes de l’estiu, l’objectiu és poder fer realitat la sala en els propers mesos. El Truffaut, que va fer 21 anys la tardor passada, disposarà d’aquesta manera d’un complement molt interessant. El Truffaut va reobrir el juliol passat després de dos anys de projeccions als Albèniz Plaça per les obres de reforma de l’edifici del Modern.

Mentretant la sala segueix amb el cicle de la FilmoTeca de Catalunya dedicat al cineasta nord-americà Jim Jarmusch, una figura única del panorama autoral del cinema contemporani. El cicle va arrencar amb la seva òpera prima Permanent vacation dilluns passat i seguirà amb l’obra que el va consagrar en els circuits autorals i independents d’arreu del món, Down by law (dilluns 23 de maig a les 20.00). També continua projectant-se l’exitosa Alcarràs, que ha batut rècords de públic a la sala, i aquest divendres s’estrenarà la pel·lícula espanyola Cinco lobitos.