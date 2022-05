L’Orquestra de Girona presentarà dissabte a l’Auditori de Girona MisaTango & Piazzolla, que comptarà amb l’estrena de l’obra L’últim tango de la compositora gironina Marta Pintó. La formació gironina i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida presenten una coproducció centrada en la Misa a Buenos Aires del compositor argentí Martín Palmeri, coneguda arreu del món amb el nom MisaTango. Dirigit per Xavier Puig, el recital comptarà amb la mezzosoprano Gemma Coma-Albert com a oficiant de la cerimònia. També interpretaran Las 4 estaciones porteñas d’Astor Piazzolla, amb l’acompanyament del violinista Joel Bardolet, i estrenaran L’últim tango de la compositora Marta Pintó, una obra encarregada i escrita especialment per a l’ocasió.

L’endemà serà el torn de l’espectacle familiar Vet-ho aquí d’Albert Guinovart i David Pintó. Pensat per als més petits de la casa i compost específicament per l’ocasió, es tracta d’una aclucada d’ull al món dels contes de sempre. El concert anirà a càrrec dels joves cantaires dels cors del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC), en el marc del cinquanta-cinquè aniversari de l’associació.