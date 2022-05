L'actriu Monica Bellucci, el tenor Josep Carreras i el cantant Joan Manuel Serrat seran tres dels reclams de la propera edició del fetival de Peralada. Del 8 de juliol al 6 d'agost, el castell empordanès acollirà divuit propostes, amb el predomini de la lírica i la dansa que s'ha convertit en marca de la casa.

Amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, un dels reptes del certamen és anar recuperant paulatinament el públic internacional perdut durant la pandèmia i tornar, en els propers anys, a les xifres del 2019. «Anem assolint quotes d'excel·lència precovid. Reforcem la lírica i la dansa com a reafirmació del que el país necessita en el conjunt de 400 festivals que hi ha», detalla el director del festival, Oriol Aguilà, sobre l'aposta en aquest terreny, ja que «l'especialització és l'únic que fa possible la internacionalització».

L'encarregada d'obrir la 36a edició serà la companyia bavaresa Bayerisches StaatsBalletta amb una doble actuació, el 8 i 9 de juliol, amb dos programes diferents. El Ballet de l'Opera de Munic substitueix el Ballet del Mariinsky, cancel·lat pel certamen com a mostra de rebuig a la guerra a Ucraïna.

Una de les grans nits d'aquesta edició serà la que protagonitzarà Monica Bellucci el 15 de juliol. Acompanyada per la Gio, l'actriu italiana es posarà a la pell de Maria Callas per mostrar la intimitat de la diva i la història que s'amaga rere una de les grans llegendes del cant.

Una altra vetllada destacada serà el 3 d'agost. Batejada com La nit de Josep Carreras, servirà per celebrar el 75è aniversari del tenor i entregar-li la medalla d'honor del festival.

Joan Manuel Serrat, un altre habitual de l'auditori del castell, s'acomiadarà del festival el 16 de juliol en una de les actuacions incloses dins la seva gira de comiat, i també repetiran visita Pink Martini, que en la seva única actuació a Catalunya (23 de juliol) aquest estiu comptaran amb algun convidat sorpresa, a més de les vocalistes China Forbes i Storm Large.

Un homenatge a l'òpera i el teatre és el que planteja The Fairy Queen, una producció del festival amb un elenc integrat per grans noms de la lírica com el contratenor Xavier Sabata.

I també òpera serà el que portarà aquesta vegada el músic Rufus Wainwright, amb Hadrian, la seva segona incursió en el gènere, amb una producció amb el cor i l'orquestra titulars del Teatro Real de Madrid i la soprano Ainhoa Arteta entre els intèrprets.

El nou Celler Peralada, dels arquitectes olotins RCR, s'estrenarà com a escenari del festival amb dues nits de dansa a càrrec de Sergio Bernal. «És un primer pas, però el festival envairà el celler i serà un espai important de la programació en un futur», detalla Aguilà, que avança que, properament, el festival programarà activitats en aquest nou espai «de forma desestacionalitzada».

Una versió concert del Nabucco de Verdi; Karma, el projecte electrònic del compositor Lucas Vidal o la primera interpretació conjunta de les tres obres inspirades en el barroc de la compositora Raquel García-Tomàs són altres cites d'aquesta edició, que tancarà el 6 d'agost el cubà Carlos Acosta amb One before, un espectacle de dansa concebut com un homenatge a la seva difunta mare.

Programació

8 i 9 de juliol · BAYERISCHES STAATSBALLETT

15 de juliol · MONICA BELLUCCI, MARIA CALLAS, LETTRES ET MÉMOIRES

16 de juliol · SERRAT, EL VICI DE CANTAR 1965-2022

20 i 21 de juliol · SERGIO BERNAL DANCE COMPANY

22 de juliol · THE FAIRY QUEEN, PURCELL

23 de juliol · EMILY D’ANGELO

23 de juliol · PINK MARTINI

27 de juliol · SFOGAVA CON LE STELLE, RAQUEL GARCÍA-TOMÁS

29 de juliol · HADRIAN BY RUFUS WAINWRIGHT

30 de juliol · NABUCCO

2 d'agost · SONYA YONCHEVA

3 d'agost · LA NIT DE JOSEP CARRERAS

4 d'agost · LISE DAVIDSEN

4 d'agost · LUCAS VIDAL

5 d'agost · ERMONELA JAHO

6 d'agost · CARLOS ACOSTA ON BEFORE