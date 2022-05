L'art efímer i el senderisme s'han unit al Ripollès en una ruta per fer a peu o en bicicleta per camins i boscos de diferents municipis. És una proposta de Kminart, un festival impulsat per Albert Bordanove i Javier Corrales, que busca "despertar la creativitat" de la població i apropar l'art a tothom. En aquesta primera edició, s'han traçat quatre etapes (d'entre 8 i 11 km cadascuna) que van des de Toses fins a Camprodon. En total es poden veure 57 obres d'autors professionals i amateurs escollides en una convocatòria oberta a tothom. Cada autor ha escollit un indret i ha fet una proposta amb materials de la natura, amb creacions que van des d'agulles de fusta gegants o arbres amb rostres humans. Estaran exposades fins al 16 d'octubre.

"És molt important que les obres estiguin integrades a l'entorn; no val agafar una obra artística i forçadament imposar-la al mig de la natura sinó que els artistes, en funció dels elements que l'envolten, creïn ", explica a l'ACN un dels creadors, Albert Bordanove, qui juntament amb Javier Corrales ha muntat una cooperativa a Ripoll per posar en marxa el festival. També han comptat com a comissari amb l'artista especialitzat en 'art land' del Ripollès Eudald Alabau

D'entre la vuitantena de propostes aspirants que van rebre, n'han seleccionat un total de 57. Alguns són professionals i d'altres amateurs. Precisament, aquest és un dels trets distintius de la iniciativa, que vol "despertar" la creativitat a la població amb una convocatòria pública. El fet que estiguin "camuflades" i integrades en l'entorn natural, també vol despertar la mirada creativa del visitant.

S'ha instal·lat un codi QR a cada proposta per tal que l'espectador pugui saber qui l'ha fet i el seu significat. També s'inclou un espai anomenat 'el secret de l'autor' on es poden deixar missatges a l'artista i intercanviar impressions. D'entre totes les propostes, es lliuraran diferents premis i un de major dotació, fins a 1.000 euros, a la millora obra.

"Costen de veure si no saps que hi son"

Una altra de les particularitats de la proposta és que les obres s'exposaran fins al 16 d'octubre. Això farà que la natura i també els fenòmens meteorològics modifiquin les diferents propostes, donat que totes elles són art efímer. I no es descarta que algunes quedin completament difuminades en l'entorn i arribin a desaparèixer.

Algunes, estan tan integrades que gairebé passen desapercebudes. "Costen de veure si no saps que hi són eh?", explicava l'Assumpta, una veïna de Sant Joan de les Abadesses que aquest divendres passejava amb la seva amiga Luci per un tram de la via verda on hi ha exposada una obra titulada 'Rostros'. La seva autora és Daniela Peñalba, una veïna del municipi originària d'Argentina que treballa en un menjador escolar de Ripoll. Formada en arts plàstiques, explica que, quan va saber del festival, va sentir que s'hi havia de presentar. L'indret que ha escollit són uns arbres en una recta de la via verda. La seva proposta ha consistit en fer uns rostres en l'escorça de tres troncs a partir de serradures, farina, aigua i cúrcuma. També hi ha penjat uns fils de llana ripollesa com a idea de moviment. "Volia transmetre la vida dels arbres i que la gent els pugui mirar amb la forma de rostres", detalla.

En aquest mateix tram també hi ha altres propostes com 'Agulles' de l'osonenca Mercè Iglesias. L'espai, situat a tocar del riu, inclou fustes gegants amb forma d'agulles de cosir penjades d'un fil en uns arbres i una reproducció més petita, amb forma de marc, a dalt del pont. L'altre impulsor del festival, Javier Corrales, remarca la gran varietat de propostes i d'estils. "Cada artista ha fet la seva proposta singular i hi ha qui per exemple ha fet un llop amb tot el que la natura li ha proporcionat" com és el cas de la proposta de Marius Solsona titulada 'El retorn del llop'.

KminArt neix amb voluntat de continuar l'any vinent i d'expandir-se a altres punts de Catalunya sota els pilars de l'ecologia, la sostenibilitat i la creativitat. Enguany, han seleccionat les propostes de 45 autors. Un 30% són del Ripollès i la resta, de Catalunya i de diferents nacionalitats.