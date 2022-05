El restaurant Hermanos Torres, amb dues estrelles Michelin, serà aquest estiu el nou responsable de l'oferta gastronòmica del festival de Cap Roig.

La cuina dels bessons Sergio i Javier Torres relleva en aquesta cita a un altre restaurant barceloní amb una estrella Michelin, Via Veneto, que al seu torn va succeir a El Celler de Can Roca, oferirà una carta creada i dissenyada especialment per al festival.

A més, donarà servei a tots els esdeveniments exclusius organitzats pels patrocinadors del festival a les terrasses habilitades als jardins del recinte i en altres zones reservades.

La novetat de la nova proposta gastronòmica és que s'oferiran menús tancats cada setmana del festival, així com una carta fixa durant totes les nits de concert.

Cap Roig manté d'aquesta manera una aposta per la millor cuina, en aquest cas de la mà dels dos xefs nascuts el 1970 a Barcelona, que compten com a restaurants de referència amb Hermanos Torres a Barcelona i Dos Cielos a Madrid.