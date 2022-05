James Gray entusiasma a Canes amb «Armaggedon time»

El director nord-americà James Gray ha presentat aquest divendres al festival de Canes la primera gran pel·lícula que s’ha pogut veure a la secció oficial. Aquesta és la cinquena presència de Gray al certamen francès, on és un del directors nord-americans més reivindicats i apreciats. A Armaggedon time, el realitzador construeix un relat amb un evident component autobiogràfic ambientat al barri de Brooklyn durant l’any 1980, quan el realitzador i el seu alter ego al film tenien 11 anys. Gray fa un retrat precís i subtil no només de la maduració vital del protagonista sinó de la pròpia societat nord-americana. En uns Estats Units a punt de ser governats pel neolliberalisme de Ronald Reagan, la família jueva d’origen ucrainès en la que es va criar Gray simbolitza les llums i les ombres d’una societat en la que també emergeix silenciosament el trumpisme. De fet, tal com apareix al film, Fred Trump, el pare de Donald Trump era el principal benefactor de l’escola privada en la que va estudiar Gray. Armaggedon time és una pel·lícula riquíssima, amb grans diàlegs i unes interpretacions brillants de Jeremy Strong i Anne Hathaway, els pares del protagonista, i d’un Anthony Hopkins que està simplement meravellós en el paper de l’avi de la família.

L’única pel·lícula espanyola a la Quinzena de Realitzadors d’aquesta edició porta nom de dona. L’alacantina Elena López Riera signa un altre debut esperançador i s’afegeix a la nova generació de directores espanyoles que ha triomfat als festivals internacionals, com Carla Simón, Pilar Palomero, Neus Ballús o Clara Roquet. López Riera, que ha estat els darrers anys acollida per la Cinéfondation -que el Festival de Canes dedica al mentoratge de projectes de joves directors-, ha presentat el seu primer llargmetratge, rodat a la localitat d’Oriola i els seus voltants. Envoltada d’un elenc de joves intèrprets, acompanyats d’il·lustres veteranes com Barbara Lennie o Nieve de Medina, El agua és una òpera prima notable, molt ben construïda i suggerent. A partir d’una llegenda local, jugant puntualment amb la tènue frontera entre el relat ficcionat i la tradició oral, López Riera teixeix un entramat en el que dialoguen tres generacions de dones amb unes mateixes arrels identitàries. És una pel·lícula amb molts detalls, amb un guió molt treballat, un film que respira vida i que transmet veracitat. En aquesta densa jornada de cinema a Canes, han destacat també dues grans interpretacions femenines. L’holandesa Vicky Krieps es posa a la pell ni més ni menys que de l’emperadriu Elisabeth d’Àustria, més coneguda com a Sissi. La visió que la directora Marie Kreutzer ofereix del mític personatge no té res a veure amb l’edulcorada imatge que en van donar les pel·lícules de Romy Schneider dels anys 50. A Corsage hi ha una deconstrucció i desmitificació absoluta del personatge. Una Sissi madura, que als seus 40 anys, l’any 1878, cansada de ser un objecte de lluiment, amarada d’una infelicitat absoluta, busca desesperadament alliberar-se del pes de la seva imatge i les seves obligacions. La complexa interpretació que en fa Vicky Krieps, plena de matisos, excel·leix en una pel·lícula que ha rebut una gran ovació. En un registre ben diferent, l’actriu francesa Lea Seydoux protagonitza el darrer film de la directora francesa Mia Hansen-Love, presentada a la Quinzena de Realitzadors. Hansen-Love -que l’any passat va ser a concurs amb Bergman’s island-, continua en plena forma. Amb el seu estil naturalista, delicat, i d’una fluidesa i simplicitat aparents, fa un fresc d’una família parisina amb un pare malalt d’Alzheimer i una filla a la recerca d’una estabilitat emocional que sembla impossible.