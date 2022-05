Des dels que van somiar amb ells a l’època de discos com Nos vemos en el camino i èxits com Para toda la vida fins a les joves generacions que coregen les seves cançons però no van arribar a poder veure’ls sobre un escenari, tots els seguidors de El Sueño de Morfeo, els d’abans i els nous, s’estan sumant a la campanya perquè tornin a fer un concert.

Amb l’etiqueta #MorfeoDespiertaporlaPalma són cada dia molts els que des de les xarxes socials s’incorporen la moviment que ha posat en marxa Prensa Ibérica, empresa editora d’aquest diari, i Endesa Music Lovers, en col·laboració amb Islas Canarias. El Gran Repte Solidari, com s’ha batejat el projecte, consisteix a convèncer la banda asturcanària perquè ofereixi un concert solidari a benefici dels afectats pel desastre natural del volcà de Cumbre Viaja, a Las Palmas. En l’afany que Juan Luis Suárez, David Feito i Raquel del Rosario tornin a cantar en directe cançons com Nunca volverá, també s’hi estan incorporant diversos artistes. La iniciativa ja compta amb el suport de cantants com Marisa Valle Roso, Fran Juesas, Pablo Moro o La M de Matilde, als quals s’han incorporat, com passa amb els fans, generacions d’artistes noves, com és el cas de Noan, LYD o Eva Hevia. Les sensacions que desperta la perspectiva d’aquesta possible reunió les resumeix bé Ana Álvarez, una seguidora de la banda, que des de Barcelona escriu: «Necessitem aquesta reunió, tornar a vibrar amb ells a l’escenari i tornar a cantar fins a quedar-nos sense veu. Vaig madurar amb ells, així que són totalment part de la meva vida».