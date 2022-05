Tortellà, és el lloc on va nèixer i va tenir gran renom una formació coblística que va comptar a les seves files amb músics de gran vàlua. Alguns dels descendents de les nissagues històriques de músics de Tortellà, juntament amb altres músics voluntaris, formaran avui una gran cobla solidaria. L’integraran 24 músics, l’equivalent a dues cobles normals.

Al darrere d’aquesta iniciativa hi ha Gemma Guzman i Costa, coneguda a Tortellà com «La Gemma de cal Torner», nom de la casa de l’avia. La Gemma és una mare de família afectada de càncer de mama que s’ha llençat a portar a terme un projecte solidari amb l’Oncolliga.

La seva història va lligada a les sardanes. El seu besavi, Mateu Llansà i Bosch, va ser component de La Principal de Tortellà. «Jo he crescut amb amor per les sardanes, per mi es molt emotiu barrejar els meus orígens al poble i la meva malaltia», explica Guzmán, que ha trobat la col·laboració de l’Ajuntament de Tortellà en aquesta festa solidària.

Amb activitats durant tot el dia i una arrossada popular, recaptarà diners destinats a investigació i a dotar els hospitals de Girona dels serveis que necessiten les persones amb càncer i els seus familiars.

«M’ha ajudat molt el meu sogre, Silvestre Vergés, que també era músic, ara jubilat, que s’ha encarregat de reunir els músics per fer una cobla. Al final, el projecte ha estat tant ben acceptat que aconseguim reunir 24 músics», explica Guzman.

El fet d’escollir el nom de La Principal de Tortellà per aquesta cobla d’un dia, diu, «va ser pels orígens històrics de la formació i pel fet que encara hi ha músics descendents d’d’aquells primers que hi tocaren».

La Principal de Tortellà va ser una formació que va existir del 1910 fins la temporada 1964-65, i per la qual van passar músics de molta importància. Els darrers decennis del segle XIX, els músics de Tortellà ja començaven a ser coneguts i algunes famílies del poble han tingut dues o tres generacions dedicades a la música.

Ara alguns dels seus descendents, juntament amb altres músics que s’hi han anat afegint, formaran per un dia aquesta cobla. Serà avui al migdia, en el marc de La gran festa solidària contra el càncer.

Bàsicament hi participen els components de cobla La Vila de la Jonquera, alguns d’ells de Tortellà, però també de provinents de La Principal d’Olot, de la Cervianenca, de la Nova Germanor de la Catalunya Nord, i/o intèrprets que han tocat a la Bisbal Jove, a La Principal de la Bisbal o als Montgrins.